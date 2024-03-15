更多編輯台推薦新聞：
打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物
生活

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理
社會

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主
專題

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
無期徒刑假釋犯罪一律再關25年 憲法法庭判部分違憲：未分情節輕重
首頁 / 生活

公費流感疫苗剩3萬劑 最快3月底用罄

2024/3/15 15:42（3/15 16:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為去年11月疾管署與全聯福利中心合作設置接種站，民眾前往全聯門市施打流感疫苗。（中央社檔案照片）
圖為去年11月疾管署與全聯福利中心合作設置接種站，民眾前往全聯門市施打流感疫苗。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北15日電）儘管COVID-19及流感疫情雙雙趨緩，疾管署發言人羅一鈞今天提醒，預估這波疫情持續到清明節前，公費流感疫苗僅剩約3萬劑，最快3月底用罄，呼籲還沒有接種的民眾要打要快。

每年10月到隔年3月是流感疫情高峰，衛生福利部疾病管制署3月12日在例行疫報中公布最新監測結果，今年第10週（3月3日至9日）門急診類流感就診人次為10.3萬人次，疫情緩降，仍為近6年同期最高。

疾管署自5日起擴大公費流感疫苗接種對象，呼籲全國年滿6個月以上民眾踴躍接種。疾管署今天透過新聞稿公布最新接種情形，截至昨天公費流感疫苗總接種數約654.4萬劑，整體疫苗使用率逾99.4%，僅剩餘約3萬劑。

羅一鈞接受媒體電訪表示，擴大開打首日衝到8000多人次接種，隔天降到4000多人次，之後更降到3000多、2000多，過去7天（3月8日至14日）平均每天接種約1880劑，依目前打氣來看，疫苗最快月底用罄。

羅一鈞指出，近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）與流感疫情都呈下降趨勢，預估最快清明節前疫情就會告一段落，不過最近仍有北部1歲男童罹患COVID-19，在發病5天後死亡，盼民眾踴躍接種提升保護力。

他提醒，流感通常在冬季流行，但在去年COVID-19降級解封後，免疫負債可能持續到今年底甚至明年，因此不排除今年夏季流感流行的可能性。

此外，COVID-19 XBB疫苗迄今已累計接種210.5萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計185.1萬人次，Novavax XBB疫苗累計25.4萬人次，目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約394萬劑、Novavax XBB疫苗約14.6萬劑；65歲以上長者可打第2劑XBB疫苗，最快4月開打。（編輯：管中維）1130315

#COVID-19
#疾管署
#流感疫苗
#羅一鈞
延伸閱讀
腸病毒就診10年同期新高 4月恐提早進流行期1歲男童染COVID-19亡 疾管署：呼吸道疫情估清明前告一段落XBB疫苗去哪預約？莫德納Novavax有何差別？接種須知一次看麻疹今年首起機上群聚 馬來西亞入境航班3例確診麻疹傳染力強 症狀感染途徑、預防與疫苗QA一篇看懂
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.199