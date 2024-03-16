17日白天持續回暖入夜鋒面接近 大陸冷氣團19日報到

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）全台氣溫回升，中央氣象署觀測，嘉義大埔今天高溫飆升到攝氏34.7度，氣象署預報，明天各地白天再回暖，入夜後鋒面接近，19日大陸冷氣團報到，將影響到21日清晨。

氣象署觀測，今天氣溫回升，白天北部及宜蘭高溫24到27度，其他地區29到33度，最高溫在嘉義大埔34.7度。

氣象署說，明天持續回暖，清晨北台灣低溫普遍16到18度，其他地區19到21度，白天高溫比今天更高，北部、東半部可達27度左右，中南部約30到32度，溫暖偏熱，入夜後鋒面逐漸接近，迎風面的基隆北海岸、東半部及恆春半島降雨明顯增加，花東地區有局部大雨的機率。

氣象署預測，18日上半天鋒面通過後，冷空氣隨之南下，各地氣溫開始下降，19日大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭天氣偏涼，白天高溫不到20度，其他地區白天仍舒適溫暖，早晚稍冷；另外，華南雲雨區東移，降雨範圍增加，中部以北、東半部及南部山區皆有降雨機率。

氣象署說，20日到21日清晨，大陸冷氣團影響，北部、宜花地區整天偏冷，其他地區早晚也較冷，21日清晨因輻射冷卻作用，局部地區低溫可能降至11度左右；不過水氣減少，天氣屬乾冷型態，21日白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升，北台灣高溫可回到20度以上，其他地區氣溫也上升。（編輯：陳政偉）1130316