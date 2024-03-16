空氣品質差15縣市啟動應變 估17日晚間才好轉

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（中央社記者吳欣紜台北16日電）台灣西半部地區因擴散條件不佳影響空氣品質，環境部今天說，截至中午，已15縣市啟動應變機制，這次空氣品質惡化預計週日晚間才會好轉，提醒民眾留意、減少戶外劇烈運動。

根據環境部空氣品質監測網顯示，今天從早上開始，西半部空氣品質就不佳，多個測站呈現紅色或是警示燈號，而台北市內除了士林、陽明測站外，其他測站的空氣品質指標（AQI）在下午3時也飆破120。

環境部今天發新聞稿指出，因應空氣品質惡化，截至今天中午為止，已有15個縣市啟動應變機制，另也協調協調台電公司等相關燃煤電廠降載減排，統計14日至今天中午，協和、林口、中火、麥寮及興達等電廠總計降載電量達3.08億度，減排硫氧化物等污染物共約177公噸，約等於新北市160萬戶住戶18天所需電量造成的排放量。

環境部也表示，昨日起各地方政府陸續啟動相關應變作為，其中嘉義縣市、台南、高雄及連江已成立防制應變指揮中心來跨單位調度應變，而台北、桃園、苗栗、台中、雲林及屏東等其他6縣市也成立應變小組執行應對措施。

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根據環境部彙整，各縣市共執行293家工廠稽查並通知自主管理及配合排放減量，巡查露天燃燒熱區、餐飲業與營建工地共608處，請營建工地加強堆料覆蓋與灑水以減少擾動造成的揚塵，同時針對重要道路進行汽機車攔查及車辨1萬2810輛，並加強敏感族群周邊道路洗掃3409.9公里等。

環境部預估，這次空氣品質惡化會持續影響到週日晚間才會逐漸轉好，提醒民眾在空氣品質不良期間應盡量減少外出，如果有需要外出，也請先做好自身呼吸防護措施。（編輯：陳政偉）1130316