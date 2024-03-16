屏東近日空氣品質不佳 環保局稽查5件違規

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（中央社記者黃郁菁屏東縣16日電）屏東縣政府環境保護局表示，昨天與今天空氣品質不佳，已立即啟動應變措施，共查獲5件違規，將持續加強應變及管制，減緩空品惡化。

環保局發布新聞稿表示，昨天受環境風場吹東風影響，且午後日照強烈，臭氧濃度上升，屏東測站達紅色警示（空品指標AQI大於150），立即啟動應變措施，共計查獲5件違規。

因應空品不良，環保局立即通報各污染源降載減排並加強現場稽查，查獲2輛砂石車污染路面、1件露天燃燒及2處工地防塵未符規定，後續將告發處分，也加強轄區道路洗掃作業共187.3公里。

環保局表示，依交通部中央氣象署最新資訊，未來2天環境風場仍為偏東風到東南風，天氣型態穩定，午後易受光化作用使臭氧濃度升高，短時間空品可達紅色警示等級，環保局仍舊持續啟動應變措施，加強管制污染源並查緝不法污染，減緩空品不良影響。

環保局說，16日到17日西半部擴散條件仍差，污染物易累積，空品仍屬不良，除請業者加強自主管理，務必落實污染防制，呼籲民眾外出時戴口罩、做好自我防護，也可多加利用「屏東空氣品質通報即時通」APP，查詢最新空品變化資訊。（編輯：李明宗）1130316