65歲以上長者可打第2劑XBB疫苗 最快4月開打

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北14日電）衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，ACIP今天決議，供65歲以上長者、55到64歲原住民及免疫力低下患者再接種1劑XBB疫苗，需與前劑間隔至少12週，預估最快4月開打。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今天開會，討論疾病管制署提案「65歲以上長者及免疫不全者再接種1劑COVID-19疫苗」。

羅一鈞接受媒體聯訪表示，根據美國最新建議，65歲以上長者及免疫功能低下者，要追加第2劑XBB疫苗；考量疫情持續，且國外實證研究顯示，接種完第1劑疫苗後3到5個月，免疫力就會開始衰退，決議針對重症死亡高風險族群，建議再增加接種1劑XBB疫苗（擇一廠牌接種），與前1劑間隔至少12週（84天）。

接種對象包含，65歲以上長者、55到64歲原住民；及滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者，包括：目前正進行或 1 年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者、器官移植患者／幹細胞移植患者、中度／嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、HIV感染患者、正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化療或放療者、其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下者。

疾管署將依據上述決議，與各縣市衛生局規劃執行上述對象第2劑COIVD-19（2019冠狀病毒疾病）XBB疫苗接種行政作業，預計最快於4月上旬開打第2劑XBB疫苗。

羅一鈞說明，全國XBB接種人數為206.6萬人，上述建議第2劑對象已接種1劑XBB疫苗者估計約80萬人；國內XBB疫苗剩餘量，尚有莫德納為398萬劑、Novavax為14.9萬劑，第2劑可混打不同廠牌疫苗，不限與第1劑相同。

羅一鈞並指出，目前了解，國際上可能在夏季就會討論是否因應秋冬疫情提出疫苗選株，主流病毒株為是JN.1，不排除是秋冬疫苗選株，但仍要視當時疫情發展選定；以此期程，莫德納與Novavax最快可能在9月以後提供新疫苗。（編輯：李亨山）1130314