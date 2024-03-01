美建議長者追加XBB疫苗 疾管署3月中前討論是否跟進、開放混打

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北1日電）美國疾病管制暨預防中心（CDC）最新建議，65歲以上可追加接種第2劑XBB疫苗。衛福部疾管署今天說，預計3月中前召開專家會議討論是否跟進，並將納入可否混打不同廠牌等議題。

國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，美國CDC最新建議，65歲以上長者間隔4個月可追加接種第2劑XBB疫苗，台灣是否跟進引發關注。

台灣現行建議為1年接種1次XBB疫苗。衛生福利部疾病管制署副署長曾淑慧今天下午接受媒體電訪說明，目前內部正詢問專家時間，預計3月中之前召開傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP），將參考國外作法評估國內狀況，包括是否可混打不同廠牌疫苗都會納入討論範圍。

「現在重點是還沒有打的人快去打。」曾淑慧指出，XBB疫苗迄今已累計接種187.1萬人次，然而65歲以上長者中，僅有不到20%的人接種XBB疫苗。

曾淑慧表示，有些長者擔心接種後的副作用，但根據丹麥團隊在「美國醫學會期刊」（JAMA）發表最新COVID-19疫苗研究，65歲以上民眾接種XBB疫苗4週內，心肌炎等28種疾病發生率並未增加，證實了65歲以上長者接種XBB疫苗的安全性佳。

疾管署說明，目前國內COVID-19疫情處高原期，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者均占97%（含）以上，檢出新冠病毒變異株以JN.1為多、占82%，近日元宵燈節活動及228國定假日出遊等人群聚集頻率增加，疫情傳播風險持續，仍須注意重症病例發生風險。

疾管署呼籲，全國尚餘莫德納XBB疫苗約424.7萬劑、Novavax的XBB疫苗約18.5萬劑，莫德納和Novavax兩種廠牌均安全有效，12歲以上民眾可選擇1種廠牌接種，6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種莫德納XBB疫苗。（編輯：管中維）1130301