台東縣3月進幼兒園及托嬰中心接種COVID-19疫苗

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）台東縣衛生局今天表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）上升，且近日各級學校開學、元宵節活動等人群聚集頻率增加，衛生局3月將派員至幼兒園及托嬰中心接種疫苗。

台東縣政府國際發展及計畫處新聞傳播科代理科長林俐志今天告訴中央社記者，疫情傳播風險上升，台東縣政府呼籲民眾應留意家中孩童及嬰幼兒健康狀況，並接種疫苗；為免家長帶嬰幼兒奔波醫療院所，台東縣將於3月份安排醫療團隊至幼兒園及托嬰中心統一接種。

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台東縣衛生局長孫國平表示，依據疾病管制署統計，目前國內COVID-19疫情上升且處高原期，13至19日新增711例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一週 （6至12日）新增435例，為去年8月以來單週新高，併發症中65歲以上長者占79%，死亡個案中65歲以上長者占90%。

孫國平表示，加上近日各級學校開學、元宵節活動等人群聚集頻率增加，疫情傳播風險上升。呼籲未接種疫苗民眾尤其是0-4歲幼兒、62歲以上長者及慢性病患等高風險族群盡速前往接種，以提升保護力。（編輯：李錫璋）1130228