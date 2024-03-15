國家戲劇院舞台變身獨奏會 虛實間聽見坂本龍一

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（中央社記者趙靜瑜台北15日電）就在日本傳奇音樂家坂本龍一逝世1週年之際，兩廳院推出坂本龍一「鏡：KAGAMI」節目，透過混合實境（MR）技術，國家戲劇院舞台變身獨奏會場，樂迷再次感受坂本龍一的人與音樂帶來的力量。

兩廳院今天舉行測試場演出，樂迷先穿越宛如時光隧道般的層層白紗構築，觀看坂本龍一年輕時照片、獲獎照片以及紀錄片片段，重溫坂本龍一的美好榮耀。隨後進入主舞台，樂迷穿戴好頭顯設備，當燈光一暗，可以近距離看到坂本龍一的演奏與誠摯的眼神，進入了只屬於樂迷與坂本龍一的獨處時光。

整場畫面搭配音樂做出落葉、雨滴、雪地、星空到浩瀚銀河，充滿超現實之美，當最後一顆音符落下，現場持續靜默，時間在這一瞬間已經不存在斷裂，坂本龍一已在宇宙某一個角落永遠地存在。演出時觀眾可以自由走動，也可以躺下聆賞，不少樂迷聽著熟悉的樂曲邊落淚，宛如一場集體的追念與療癒。

演出由美國混合實境團隊Tin Drum製作，去年6月在紐約首演，兩廳院則在台灣國際藝術節中推出，也是亞洲首演。

坂本龍一擅長電子樂、流行樂、古典音樂和電影配樂，作品深得不同世代樂迷的共鳴。早年他加入Yellow Magic Orchestra樂團（YMO），被視為日本電子樂和合成器的先驅。後續更參與大島渚的電影「俘虜」，寫下膾炙人口的主題曲，1987年以義大利名導貝托魯奇的「末代皇帝」贏得奧斯卡最佳原創配樂獎。

2014年罹癌之後，坂本龍一開始思量生命與音樂的意義，期待透過混合實境技術，延長音樂演奏的生命期程。在戴上僅260克的頭顯裝置Magic Leap 2後，觀眾彷彿進入鏡中世界觀賞演奏的倒影。坂本龍一特別將這個演出取名為「鏡：KAGAMI」，為的就是向偶像塔可夫斯基執導的電影「鏡子」致敬。

根據兩廳院今天發布的新聞資料，坂本龍一彈奏的10首作品，除了經典的Merry Christmas Mr. Lawrence、The Last Emperor，還有早期樂曲Before Long以及過去未曾發表、僅在貝托魯奇的葬禮上演奏過的BB作結。這10首演出曲目宛如時空膠囊，封印坂本龍一的音樂生涯。

Tin Drum創辦人兼導演托德．埃克特（Todd Eckert）表示，拍攝過程中坂本龍一再度罹癌，體力日漸衰弱，團隊只能盡全力以現有影像來製作這場演出，透過科技，坂本龍一最後的演奏依然栩栩如生。埃克特表示，「雖然有所遺憾，但也讓作品更有意義。」

坂本龍一「鏡：KAGAMI」將於3月16日起至3月23日演出，地點在國家戲劇院舞台。（編輯：陳政偉）1130315