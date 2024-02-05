坂本龍一最後舞台作品TIME 亞洲巡演首站在台中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北5日電）已故日本音樂家坂本龍一生前最後一齣劇場作品TIME，台中國家歌劇院將成亞洲巡演首站，由視覺藝術家兼導演高谷史郎透過光與水的融合，呈現一個聲音、裝置和視覺藝術交叉的世界。

這部TIME舞台作品是坂本龍一生前與高谷史郎合作的最後一個劇場作品，從夏目漱石的短篇小說集「夢十夜」出發，帶領觀眾走入一場夢幻般的能劇，包括現代舞大師田中泯、笙演奏家宮田真弓以及舞者石原淋都將同台演出。該劇3月28日起將在日本東京新國立劇場演出，當天是他逝世一週年紀念日。

坂本龍一與高谷史郎的合作始於1999年，當時坂本邀請高谷擔任多媒體歌劇LIFE的視覺總監，2017年兩人合作的裝置藝術作品IS YOUR TIME曾經來台展出，以311海嘯摧殘過的鋼琴進行創作；高谷也曾負責坂本專輯「異步（async）」的美術工作，這次擔任TIME的視覺設計暨概念。

坂本龍一延續了「異步」對時間的詮釋，這部TIME舞台作品由多個時間和夢境故事相互交織，象徵著時間並非恆定不變的概念。高谷史郎表示，TIME包含了兩人之前合作作品的所有元素，包括水、樹木以及時間；在音樂上，坂本龍一也視之為「異步」的續篇進行創作。

「時間是一種幻想。」坂本龍一曾說，TIME將呈現「夢的世界」，因為夢會破壞時間的特性。劇中引用唐傳奇「枕中記」之「邯鄲」一篇，描述求道的男子只是午睡片刻，卻在夢中經歷了50年跌宕的人生；「夢蝶」則透過莊周夢蝶，表現夢與現實無法區分的世界。

高谷史郎在台中國家歌劇院發布的資料中表示，2021年他幫坂本龍一在北京佈展「觀音．聽時」前，先在旅館隔離了3週，退房時感覺這3週彷彿消失了一般。他事後寫信告訴坂本：「當什麼事都沒發生，時間就不存在了」，坂本回信：「這就是了！請記住這種感覺，時間是隨著主觀膨脹和收縮的概念。」

參與的日本現代舞大師田中泯1970年代即以前衛、反叛風格的現代舞聞名，1982年成立藝術家團體「身體氣象研究所」，啟發台灣小劇場先驅王墨林組成「身體氣象館」。1990年獲得法國政府授予藝術與文學勳章，近年以演員身分聞名。

田中泯表示，很多人看完TIME 作品2021年在荷蘭藝術節的首演，都在想他究竟是跳舞還是演戲？「那都沒關係，我在那裡，那就是我的使命。坂本先生要求我成為第一次看到、觸摸到水的人，這是對舞者田中泯的光榮邀請。」

2024坂本龍一與高谷史郎合作舞台劇「TIME」將於3月8日到10日演出，地點在台中國家歌劇院大劇院。（編輯：李亨山）1130205