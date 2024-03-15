嘉義紫藤、櫻花開 山茶花也綻放

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（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）春天到來，嘉義縣境內百花齊放，不只紫藤、櫻花開，山茶花也接力綻放；文化觀光局今天推薦位於竹崎的「山茶花之家」，園內種植6、700種茶花，供民眾免費入園參觀。

文觀局今天發布新聞稿表示，嘉義縣前陣子可欣賞金黃亮眼的黃花風鈴木，現在阿里山櫻花季及瑞里紫藤花季花況正盛，最近10天是最佳賞花期。

另外，山茶花也盛開，文觀局推薦竹崎「山茶花之家」，園主張榮倉投入畢生精力打造山茶花秘密花園，園內共種植6、700種茶花，開著紅、黃、白各色花朵。

張榮倉說，每年10月至隔年清明節前都是賞花期，有的茶花一株可開上千朵很驚人，目前可欣賞到「情人節」、「摩婁指揮官」等特殊品種，園中還有一株很珍貴的百年茶花，開放給大家欣賞。

文觀局表示，17日在瑞里紫藤公園舉辦紫色野餐派對，遊客在紫藤花下野餐，還能順遊觀音瀑布、圓潭生態園區、太興岩步道及瑞峰1314海鼠山等景點，並到「山茶花之家」賞茶花。

文觀局說，4月換花旗木要開花了，竹崎親水公園、阿拉伯的粉紅村，將呈現迷人景致，民眾可預先排定遊程到嘉一遊。（編輯：郭諭儒）1130315