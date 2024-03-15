更多編輯台推薦新聞：
打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物
生活

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理
社會

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主
專題

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
無期徒刑假釋犯罪一律再關25年 憲法法庭判部分違憲：未分情節輕重
首頁 / 地方

嘉義紫藤、櫻花開 山茶花也綻放

2024/3/15 15:28（3/15 15:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義縣文化觀光局15日推薦民眾到竹崎鄉「山茶花之家」賞茶花，園內共種植6、700種茶花。（嘉義縣文化觀光局提供）中央社記者蔡智明傳真 113年3月15日
嘉義縣文化觀光局15日推薦民眾到竹崎鄉「山茶花之家」賞茶花，園內共種植6、700種茶花。（嘉義縣文化觀光局提供）中央社記者蔡智明傳真 113年3月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）春天到來，嘉義縣境內百花齊放，不只紫藤、櫻花開，山茶花也接力綻放；文化觀光局今天推薦位於竹崎的「山茶花之家」，園內種植6、700種茶花，供民眾免費入園參觀。

文觀局今天發布新聞稿表示，嘉義縣前陣子可欣賞金黃亮眼的黃花風鈴木，現在阿里山櫻花季及瑞里紫藤花季花況正盛，最近10天是最佳賞花期。

另外，山茶花也盛開，文觀局推薦竹崎「山茶花之家」，園主張榮倉投入畢生精力打造山茶花秘密花園，園內共種植6、700種茶花，開著紅、黃、白各色花朵。

張榮倉說，每年10月至隔年清明節前都是賞花期，有的茶花一株可開上千朵很驚人，目前可欣賞到「情人節」、「摩婁指揮官」等特殊品種，園中還有一株很珍貴的百年茶花，開放給大家欣賞。

文觀局表示，17日在瑞里紫藤公園舉辦紫色野餐派對，遊客在紫藤花下野餐，還能順遊觀音瀑布、圓潭生態園區、太興岩步道及瑞峰1314海鼠山等景點，並到「山茶花之家」賞茶花。

文觀局說，4月換花旗木要開花了，竹崎親水公園、阿拉伯的粉紅村，將呈現迷人景致，民眾可預先排定遊程到嘉一遊。（編輯：郭諭儒）1130315

嘉義瑞里紫藤花目前陸續盛開中，花開已逾5成，預估接下來10天是最佳賞花期。（嘉義縣文化觀光局提供）中央社記者蔡智明傳真 113年3月15日
嘉義瑞里紫藤花目前陸續盛開中，花開已逾5成，預估接下來10天是最佳賞花期。（嘉義縣文化觀光局提供）中央社記者蔡智明傳真 113年3月15日
#文觀局
#嘉義縣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.216