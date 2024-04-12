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新北校園命案 少年坦承持刀殺人致死法院裁准羈押

2024/4/12 17:34（4/12 17:55 更新）
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圖為新北地方法院外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北地方法院傍晚說，新北檢聲請羈押校園命案涉案少年，下午審理後，少年坦承持刀殺人致死，犯罪嫌疑重大，有逃亡串證之虞；法院裁准羈押，僅親人、少年保護官、社工可接見。

新北校園命案涉案少男、少女今天移送新北檢偵辦，檢方表示，2名少年均涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，均有滅證、勾串、逃亡之虞，都向新北地院少年法庭聲請羈押禁見。

地院傍晚表示，被告少年部分，於下午3時30分開庭訊問後，坦承其持刀砍刺被害人致死之事實，並與卷內證據相符，被告涉犯殺人罪嫌疑重大。

法院說，少年所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，且衡量重罪常伴有逃亡之高度可能，有相當理由認為被告有逃亡之虞；且少年與同案被告關係友好密切，有協助串證之虞。

法院說，依照刑事訴訟法的羈押原因，法庭認為少年有羈押及禁止接見通信之必要，裁定准予羈押。因考量被告年僅15歲，為穩定其精神及情緒、受輔導之必要，准予被告的祖母、父親、法院少年保護官、學校輔導人員、社工接見（不准通信），其餘之人都禁止接見通信。

被告少女部分，於今天下午5時開庭訊問。（編輯：林恕暉）1130412

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