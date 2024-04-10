新北校園命案涉案少年少女未抗告 12日移送檢方偵辦

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（中央社記者高華謙新北10日電）新北地院少年法庭3月裁定新北校園命案涉案少年與少女移送檢方偵辦。由於無人抗告，少年法庭12日將移檢偵辦。據了解，2人都依涉犯殺人罪嫌移送，檢方將視事證決定是否聲押。

刑法規定，殺人罪處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，不過14歲以上未滿18歲犯罪者得減輕其刑，且未滿18歲不得處死刑或無期徒刑。

警方調查，去年12月25日，新北某國中女學生疑趁中午休息時間到別班找人聊天，卻遭那一班的男學生要求離開。女學生隨後找她認識的男同學去理論，結果女學生的男同學持彈簧刀揮砍，刺死要求女學生離開的男學生。

警方將涉案2名男女移送少年法庭審理，少年法庭去年12月26日裁定男學生收容、女學生責付親屬帶回。不過今年1月8日改裁定少女收容，隨後2人均延長收容至今。

新北地院少年法庭3月21日依「涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪」裁定涉案少年與少女移送檢方偵辦，且為避免影響檢察官認定，暫不公布移送罪名。

據了解，涉案少年少女都遭依涉犯殺人罪嫌移送，不過新北地院不願證實。

少年法庭12日將2人移送新北地檢署後，檢察官將視事證決定是否向少年法庭聲押2人於少年觀護所；檢察官若偵結起訴，將續由少年法庭審理。（編輯：李錫璋）1130410