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高雄民生醫院醫師開錯刀 術後涉偽造病歷遭免職送辦

2024/4/11 19:31（4/11 19:48 更新）
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圖為民生醫院外觀。中央社記者董俊志攝 113年4月11日
圖為民生醫院外觀。中央社記者董俊志攝 113年4月11日
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（中央社記者林巧璉高雄11日電）高雄市立民生醫院4日開錯刀事件，經調查後發現，主刀醫師除了開錯刀，事後要求「補簽同意書」，涉嫌病歷登載偽造，衛生局今晚加重處分2大過免職，並移送法辦。

高市府衛生局今晚透過新聞稿表示，民生醫院啟動病安事件調查發現，4日當天主刀醫師逾越既定程序開刀致使發生重大病安事故，前揭事證業經議處1大過並移付醫師懲戒在案。

院方經審閱病歷紀錄並訪談事件相關人等發現，主刀醫師不但開錯刀且事後涉嫌病歷登載偽造，經人審會議處再記1大過，共計2大過，予以免職。

衛生局今晚揭露病歷紀錄，主刀醫師在4日上午8時40分，病患進入手術室後，僅確認病歷及手術部位，卻疏漏未注意病患身分識別，即進行手術；且後續發現病患錯誤後，在9時50分事後通知送病患入院的護理機構要求補簽「同意書」，疑涉簽署不實同意書。

衛生局指出，除前揭免職處分、移付醫師懲戒外，民生醫院也主動提供相關事證，移送地檢署調查。

衛生局今天上午處民生醫院新台幣50萬元罰鍰；懲處部分，主刀醫師原被記大過1次，並依醫師法第25條規定移付懲戒；晚間衛生局緊急通知，經調查主刀醫師開錯刀且事後涉嫌病歷登載偽造，院方加重處分2大過免職。

另外，麻醉醫師、開刀房護理師、病房護理師及運送工友未依規定落實病人辨識，均記過1次。院方也針對「內控管理疏失」完成議處程序，處分醫療副院長、外科部主任及護理部主任記申誡1次；開刀房主任、開刀房護理長、病房護理長記申誡2次；原院長顏家祺則免除管理職務，免兼院長。（編輯：陳仁華）1130411

#高市府衛生局
#高雄市立民生醫院
#顏家祺
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