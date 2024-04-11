高雄民生醫院開錯刀 交接班時刻主刀醫師未遵守SOP

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（中央社記者林巧璉高雄11日電）高雄市立民生醫院4日開錯刀事件，主刀醫師記大過並移付懲戒；民生醫院副院長張科表示，事件發生在交接班時候，主刀醫師未按照開刀標準作業流程，自己打電話給醫護站，相關人員也未確實辨識病患。

張科接受媒體聯訪表示，推錯病患、開錯刀發生在4日上午8時許，當時是大夜班與白班交接班，「這時會比較混亂，如果沒有依照標準作業流程去走，很容易出問題。」

張科說，主治醫師要負最大責任，依照標準作業流程應是由開刀房護理師與病房護理師聯繫送病人，但是4日當天卻是主治醫師直接打電話請病房護理師送病人。

民生醫院工友4日協助送患者進手術房，卻推錯病患，年長的黃姓病患因此被開錯刀，進行胸腔引流手術，過程中從病房護理師、手術室護理師到麻醉、執刀的外科醫師，全都沒發現；直到1名護理師給藥時發現黃姓病患不在病床上，才發現此事，但手術也已做完。

黃姓病患原本住在路竹區養護之家，低血壓住進民生醫院，因有中風狀況，雖被推進手術室時無法表達。

張科指出，辨識確認病人方法很多，包括手圈、叫病人，但此病患中風無法表達，目前此病患的引流管已拔除，沒有特別不適；另外，原須開刀的張姓病患，也在4日當天完成胸腔引流手術。

高市府衛生局今天處民生醫院新台幣50萬元罰鍰；懲處部分，主刀醫師大過1次，並依醫師法第25條規定移付懲戒，麻醉醫師、開刀房護理師、病房護理師及運送工友未依規定落實病人辨識，均記過1次。

院方也針對「內控管理疏失」完成議處程序，處分醫療副院長、外科部主任及護理部主任記申誡1次；開刀房主任、開刀房護理長、病房護理長記申誡2次，即日起全力整頓落實病安內控機制。原院長顏家祺則免除管理職務，免兼院長。（編輯：陳仁華）1130411