高雄民生醫院開錯刀罰50萬 主刀醫師記大過院長被拔

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（中央社記者林巧璉高雄11日電）高雄市立民生醫院4日開錯刀事件，衛生局今天開罰新台幣50萬元，主刀醫師記大過並移付懲戒，院長顏家祺免除管理職務，由市立醫院管理中心執行長林盟喬代理院長整頓調查。

民生醫院工友4日協助送患者進手術房，卻推錯病患，年長的黃姓病患因此被開錯刀，進行胸腔引流手術。過程中從病房護理師、手術室護理師到麻醉、執刀的外科醫師，全部都沒發現。直到一名護理師給藥時發現黃姓病患不在病床上，才發現此事，但手術已做完。

高雄衛生局今天發布新聞稿表示，依醫療法第108條第1款規定，處最高50萬元罰鍰，並責請院方依醫療事故預防及爭議處理法，分析根本原因、提出改善方案，並通報主管機關。

懲處部分，主刀醫師大過1次，並依醫師法第25條規定移付懲戒；麻醉醫師、開刀房護理師、病房護理師及運送工友未依規定落實病人辨識，均記過1次。

院方也針對「內控管理疏失」完成議處程序，處分醫療副院長、外科部主任及護理部主任記申誡1次；開刀房主任、開刀房護理長、病房護理長記申誡2次，即日起全力整頓落實病安內控機制。原院長顏家祺則免除管理職務，免兼院長。

衛生局強調，病人安全是醫療的核心價值，應痛定思痛針對本起事件深刻檢討改善，衛生局也將嚴格督促落實各項矯正措施。（編輯：唐聲揚）1130411