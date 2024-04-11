高雄民生醫院推錯病患開錯刀 陳其邁：這是低級錯誤

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（中央社記者林巧璉高雄11日電）高雄市立民生醫院4日開錯刀烏龍事件，消息傳出外界譁然。高雄市長陳其邁說，民生醫院發生的錯誤是低級錯誤，很不應該；衛生局也做成免除院長職務的處分，相關行政管理人員均有處分。

民生醫院工友4日協助送患者進手術房，卻推錯病患，年長的黃姓病患因此被開錯刀，進行胸腔引流手術，過程中從病房護理師、手術室護理師到麻醉、執刀的外科醫師，全都沒發現；直到1名護理師給藥時發現黃姓病患不在病床上，才發現此事，但手術已做完。

陳其邁今天下午出席鴻華橋科興建工程開工動土典禮，會前接受聯訪，媒體問及民生醫院醫療烏龍事件，陳其邁回應「很不應該」，民生醫院發生的錯誤是屬於低級錯誤。

陳其邁說，這起事件相關直接負責的人員按照醫院品質及病人安全委員會記過處分，而此事也代表管理上是有缺失的，高雄市衛生局人評會在今早做出原院長顏家祺免除管理職務處分，而相關行政管理部的人員也都有相關處分。

高雄衛生局今天表示，依醫療法第108條第1款規定，處最高新台幣50萬元罰鍰；懲處部分，主刀醫師大過1次，並依醫師法第25條規定移付懲戒，麻醉醫師、開刀房護理師、病房護理師及運送工友未依規定落實病人辨識，均記過1次。

院方也針對「內控管理疏失」完成議處程序，處分醫療副院長、外科部主任及護理部主任記申誡1次；開刀房主任、開刀房護理長、病房護理長記申誡2次，即日起全力整頓落實病安內控機制。原院長顏家祺則免除管理職務，免兼院長。（編輯：陳仁華）1130411