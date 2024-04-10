高雄民生醫院推錯病患開錯刀 主治醫師等5人記過

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（中央社記者林巧璉高雄10日電）高雄市立民生醫院遭爆4日發生開錯刀事件，高雄市衛生局表示，9日接獲通報，外科主治醫師、麻醉科醫師、護理師等5人記過，將處院方5萬至50萬元罰鍰，主刀醫師移付懲戒。

媒體報導，民生醫院工友協助送患者進手術房，卻推錯病患，且從病房護理師、手術室護理師，到麻醉跟執刀的外科醫師，全部都沒發現。一名護理師要給藥時才發現黃姓病人不在病床上，當下想制止胸腔外科醫師，但手術已做完。

衛生局與民生醫院今天均證實此事，衛生局副局長潘炤穎告訴中央社記者，黃姓病患是高齡者，從護理之家送至民生醫院，因醫院疏失被誤開胸腔引流手術，目前病患狀況良好，也會依法作出相關懲戒。

民生醫院院長顏家祺表示，對此事件深切檢討及抱歉，因傳送人員、病房護理師、手術室護理師、麻醉科醫師及外科主治醫師未依規定明確辨識病患身分所致；後經病房護理師發現異常並主動通報。

院方表示，經醫療品質暨病人安全委員會調查後，確認包含外科主治醫生在內的5人均未確實依照標準作業流程辨識病人，獲報後隨即召開人事審議會議，對於疏失5人追究責任並記過懲處，民生醫院並全力配合衛生局調查與處分。

衛生局透過訊息回應，9日接獲民生醫院通報發生病患開錯刀事件。衛生局要求院方積極關懷照護、目前院方針對被開錯刀患者進行加護照護，並向家屬致歉，5名相關人員均已記過處分。

衛生局責請院方依醫療事故預防及爭議處理法分析根本原因、提出改善方案，並通報主管機關。另依醫療法，將處新台幣5萬至50萬罰鍰；並且對於主刀醫師將依醫師法第25條規定移付懲戒。（編輯：郭諭儒）1130410