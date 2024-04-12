高雄民生醫院開錯刀醫師喊冤 院方、衛生局駁斥

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（中央社記者林巧璉高雄12日電）高雄市立民生醫院醫師陸希平因4日開錯刀，今晚發聲說自己是接到麻醉刀房通知才前往處理；院方駁斥說法有誤，陸希平當天打電話問病人為何還沒送到，並指示立即送到手術室。

陸希平今晚表示，自己當時接獲麻醉刀房通知，黃姓病患情況危急，而自己就是在危急時刻被通知到刀房；經過自己處置，遭誤送的黃姓病患脫危改善，病患已在普通病房穩定多日，自己也持續關心。

陸希平指出，自己並沒有干涉病房、刀房交班、運送病患，更沒有主動推床或是叫工友指定推那一床。陸希平說，4日當天自己開的4台刀（包括開錯的1台）都相當順利，病人狀況良好，心裡不會對病人感到對不起。

陸希平的說法遭民生醫院反駁，民生醫院今天發布新聞稿以5點澄清，駁斥陸希平說法。

民生醫院表示，根據調查，4日上午7時57分陸希平在開刀房打電話至「一般病房」詢問病人為何還未送至；隨後親自到病房護理站指示必須立即將病人送至手術室。

民生醫院指出，當時經護理師與手術室連繫後均表示，病患預排刀為8時30分，依照院內SOP手術室程序尚未完備，請醫師等候手術室通知病房後，才能將病人送至手術室，但陸希平不願等候手術室通知，執意親自指示工友將指定病人立刻送往手術室。

院方表示，上午時段正逢病房護理師交班，當下因忙碌無法與工友確認送出病人的身分。當日陸希平與黃姓病人約同時抵達手術室，陸希平即催促相關同仁立刻上刀。

院方更說，病人進行麻醉評估時，麻醉醫師告知病患血壓偏低不宜手術，但陸希平仍堅信病患接受手術後即可恢復，不採信評估，執意上刀，此時團隊仍未察覺病人送錯。

民生醫院強調，黃姓病患原本不是陸姓醫師的病患，單純因「內科疾病」收住院治療，「無照會外科手術之需求」。與陸希平自述麻醉科因病人情況不穩定才通知他的情事與調查事實不符。

陸希平強調自己沒有偽造文書，但院方指出，陸希平發現開錯刀後，在手術後親自致電通知送病患入院的護理機構，要求補簽「同意書」，此節疑涉嫌簽署不實之同意書皆有明確相關事證。

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衛生局指出，依據民生醫院醫品病安委員會調查及衛生局約談相關醫事人員陳述，4日當天上午主刀醫師陸希平明確逾越院方既定程序事證明確，是導致本起重大病安事故主因。

衛生局強調，經審閱病歷紀錄發現，陸希平不但開錯刀，且事後涉病歷登載偽造同意書企圖補救，「其所聲稱間接救人云云，有挑戰醫療專業與倫理之虞」，衛生局將依據行政調查事證並參採陸希平自述說明，儘速召開醫師懲戒委員會議處，堅定捍衛病人安全的醫療核心價值。（編輯：郭諭儒）1130412