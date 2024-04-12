高雄民生醫院開錯刀 陳其邁：醫師指示工友推病患

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（中央社記者林巧璉高雄12日電）高雄市立民生醫院胸腔外科醫師陸希平因4日開錯刀遭免職並移送法辦。網傳手術當天陸希平親至病房推錯病患，高雄市長陳其邁說，目前了解是陸希平指示工友推病患。

民生醫院工友4日協助送患者進手術房，卻推錯病患，年長的黃姓病患被開錯刀，進行胸腔引流手術。過程中從病房護理師、手術室護理師到麻醉、到主刀醫師陸希平，全部都沒發現。直到一名護理師給藥時發現黃姓病患不在病床上，才發現此事，但手術已做完。

網路流傳一張通訊軟體LINE對話截圖，截圖文字指出，「主治醫師嫌接刀太慢，自己去病房推病人到開刀房。好死不死，竟然推錯病人下去（同個病房不同床）。麻醉科還有開刀房人員看主治醫師自己推病人下來，也沒有check病人手圈，就開綠燈直接進去開刀房開刀。」

陳其邁今天下午出席高雄美術館活動，媒體聯訪時媒體問及，網路爆料「陸希平是自己去推床」；陳其邁回應，院方已經完成調查，陸希平要負最大責任，他指示工友推病人。

衛生局副局長潘炤穎否認網傳「醫師親自推病床」，潘炤穎說，根據行政調查結果，陸希平4日親自通知病房護理站，並要求儘速送病人到開刀房，工友等4人均未落實確認辨識病人身分，導致此一重大病安事故。

潘炤穎指出，相關人證、物證、事證（監視畫面）俱已蒐證函送司法調查；整起病安事故民生醫院深切檢討並矯正系統風險，落實病人安全之醫療核心價值。

衛生局昨晚更揭露病歷紀錄，主刀醫師在4日上午8時40分，病患進入手術室後，僅確認病歷及手術部位，卻疏漏未注意病患身分識別，即進行手術；且後續發現病患錯誤後，在9時50分事後通知送病患入院的護理機構要求補簽「同意書」，疑涉簽署不實同意書。

民生醫院發生重大醫療疏失後，網路上有不少負面傳聞，包括一名12歲林小妹在2010年因跌倒手骨折住院開刀，術後麻醉拔管發生心跳呼吸異常，造成智商從111降為48，家屬認定是醫療疏失。

民生醫院今天發布新聞稿澄清，12歲林小妹當時入院開刀治療以鋼針固定，術後穩定，由麻醉醫師催醒，於恢復室時因病患對藥物反應的特殊，出現缺氧情形，家屬質疑是醫院手術疏失，但經查當時主刀醫師與麻醉科醫師皆依照醫療常規執行，此案也經高雄地檢署偵查後，主刀醫師與麻醉科醫師獲不起訴處分。

另外，針對外界批評民生醫院急缺醫護人力，求職網站上刊登許多職缺，徵才資格包括新人無工作經驗也可，人力青黃不接導致醫療漏洞頻傳。

民生醫院解釋，綜觀目前國內諸多醫院，例如與市立民生醫院任務及經營性質相近的台北聯醫，在徵才急重症單位、內外婦兒科病房、護理之家護理人員時，也無要求一定工作年資，但一定會要求相關學歷與證書；無論年資深淺，對具有專業執照的人員加強培訓與養成，對任何一家有社會責任的醫院，都是責無旁貸。（編輯：郭諭儒）1130412