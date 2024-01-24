公托幼兒疑戴口罩釀窒息 疾管署稱已解禁、孩童進醫院也不強制戴

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（中央社記者曾以寧台北24日電）新北市某公立托育中心一名幼兒趴躺時無呼吸心跳，送醫不治，家屬質疑是老師強硬要求幼兒戴口罩釀窒息。疾管署今天澄清，托嬰中心口罩令已在去年3月6日解除，其後未再恢復。

新北市某公立托育中心一名幼兒趴躺時無呼吸心跳，送醫仍不治。家屬質疑，老師強硬要求幼兒戴口罩引發大哭淚水浸濕口罩導致窒息。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天告訴媒體，托嬰中心口罩令在去年3月6日即已隨校園室內口罩令同時解除，其後也從未恢復托嬰中心口罩令，目前維持口罩規定的機構只有醫院、診所、一般護理之家、老人福利機構。

對於托嬰中心事件，羅一鈞指出，自去年3月6日解禁後後，中央和地方都沒有針對托嬰中心再恢復過口罩令，稍早有新聞報導轉述「托嬰中心口罩令」實為誤解，其實是該托嬰中心自行規定，因此疾管署出面澄清。

對於幼兒，羅一鈞說，幼兒其實很難配合戴口罩，要考量孩子身心健康、有必要才要佩戴，就算是要進入醫療院所，若小朋友實在無法配合，也僅會勸導，基本上不會強制。

衛生福利部社會及家庭署副署長張美美接受媒體電訪表示，近期感冒的人多，但即使是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間，也是由托嬰中心判斷孩子適不適合戴口罩，相關情況須現場判斷；至於此案，將由地方警政與社政單位調查相關人員是否有疏失。

新北市社會局副局長許秀能稍早指出，近期氣候轉涼，幼兒各式呼吸道疾病增加進入高峰流行期，托育中心有告知家長讓幼兒戴上口罩，以避免交叉感染，保護幼兒健康。（編輯：陳政偉）1130124