避免寶寶窒息 牢記嬰兒安全睡眠5守則[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

影片來源：衛生福利部國民健康署

（中央社記者陳婕翎台北24日電）新北市某公立托育中心1名幼兒趴躺時無呼吸心跳，送醫不治。衛生福利部國民健康署多次呼籲牢記嬰兒安全睡眠5守則，不趴睡、不用枕、不鬆軟、不悶熱、不同床，把關寶寶睡眠安全。

嬰兒猝死症候群（SIDS）是台灣嬰兒10大死因之一，國健署的嬰幼兒與兒童健康專區，引用台灣兒科醫學會嬰兒猝死症候群的預防建議資料，提到嬰兒猝死症候群真正原因不明，但多數與嬰兒睡眠環境有關，其中意外窒息更是導致猝死的重要原因之一。

馬偕醫院兒童急救加護醫學科主治醫師邱彙雅在嬰兒安全睡眠5守則衛教影片提醒，嬰兒猝死症好發年齡在1歲以下，最高峰在2到4個月左右，多數與寶寶趴睡等睡眠環境相關，建議1歲以下寶寶每次睡眠都應該採取仰睡姿勢，不要趴睡。

邱彙雅表示，爸爸媽媽有時候為了給寶寶安全感，而讓寶寶趴睡或是趴在爸爸媽媽身上一起睡著，趴睡較容易壓迫寶寶口鼻，造成窒息危險；也不要讓寶寶側睡，因為有可能1個小動作就轉成趴睡，強調寶寶安全比安穩更重要。

邱彙雅也提醒，1歲以下寶寶是不需要使用任何枕頭，即便商家標榜透氣枕頭，都建議不要使用，訪間流傳的塑頭型枕頭及增高墊，寶寶可能在睡夢中將頭部轉到側面，造成面部被枕面蓋住的風險，增加窒息危機。

除了睡眠姿勢以外，睡眠環境對寶寶來說也相當重要，邱彙雅呼籲，嬰兒床不要放置任何鬆軟物件，如填充玩具或防撞護墊等，尤其防撞護墊沒有穩固功能，隨時可能塌陷，遮住寶寶口鼻，造成窒息。

邱彙雅表示，寶寶睡覺時要避免會勒著脖子的配件，例如固定奶嘴的鏈子，或有些長輩為了祈求寶寶健康長大，讓寶寶佩戴護身符，都可能在寶寶睡覺過程中，不慎勒住脖子，導致窒息意外。在寶寶睡覺時，應該全數移除這類配件。

邱彙雅說，在大人與寶寶睡覺時光，建議家長跟寶寶同室不同床，給每個寶寶1個獨立床位，就算是多胞胎也建議同室不同床。有的爸爸媽媽捨不得與寶寶分開，和寶寶一起睡覺，或是不小心抱著就睡著，寶寶能會因棉被蓋住面部，妨礙呼吸。

近期天冷，家長總怕寶寶感冒，邱彙雅表示，不要為了怕寶寶著涼，給寶寶穿過多的衣服或蓋棉被，建議改讓寶寶穿睡袋型睡衣或使用包巾，且手露出被子以外，保持空氣流通與溫度適中。（編輯：陳政偉）1130124