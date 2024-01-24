新北公托幼兒猝死 父母提告照顧員等3人過失致死

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（中央社記者王鴻國、高華謙新北24日電）新北市某公立托育中心幼兒猝死，死者的父母質疑老師硬要幼兒戴口罩引發大哭淚水浸濕口罩導致窒息，並對托育中心張姓主任、林姓及曾姓照顧員等3人提告涉過失致死。

一名電視台主播昨夜在臉書（Facebook）轉發幼兒家屬的貼文指出，新北市某公立托育中心因呼吸道疾病開始流行，老師強硬要求幼兒戴上。幼兒大哭，疑因眼淚與鼻水浸濕口罩而黏住口鼻導致窒息。

貼文表示，幼兒疑掙扎著倒下，但老師以為幼兒哭累倒下睡覺，就沒再理他。直到20幾分鐘後，發現異常處理時，幼兒已沒呼吸心跳，錯過黃金急救時間。

新北市社會局副局長許秀能指出，22日接獲某托育中心通報，11個月大男童發生不幸事件，對此深感遺憾與傷痛，正全力陪伴家長協助家屬善後，發生原因靜待醫院及司法單位調查釐清。

男嬰的父親今天到警局查看警方查扣的監視畫面，他難過地指出，「看完監視畫面後一切都明白了」。

他向媒體表示，他22日上午7時53分將兒子送到托育中心，兒子上午8時13分時在與老師正面距離可能不到50公分的距離曾向老師求救，但老師揮揮手就走了，結果兒子就癱軟趴下去。

男嬰的父親說，隔壁班的老師當天上午8時19分有經過，但也沒有發現、只覺得兒子已經睡著了，但從監視器畫面看起來，兒子是跪著的姿態，有小朋友是以這種睡姿的嗎，「若老師有看一下，幫他翻一下，搞不好他就有救了」。

新北地檢署檢察官今天下午在新北市立殯儀館相驗。據了解，男嬰父親不忍解剖，不過檢方建議解剖以釐清死因，將擇日解剖。

死者的父母已對托育中心張姓主任、林姓及曾姓照顧員等3人提告過失致死。警方已將2名照顧員移送新北地檢署複訊。（編輯：戴光育）1130124