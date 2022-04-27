疫情間如何照顧嬰幼兒 專家提出居家防疫5招

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國內COVID-19本土確診病例增加，許多家長擔心嬰幼兒染疫，高雄市政府27日邀請高雄市護理師公會理事長周汎澔出席防疫記者會，說明在疫情期間如何照顧及評估兒童及嬰幼兒身體健康狀況。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月27日

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）國內COVID-19本土確診病例增加，許多家長擔心嬰幼兒染疫，高雄市護理師公會理事長周汎澔提供「ABC」評估法及居家防疫5招，透過觀察外觀、呼吸及活動力等，注意變化及時就醫。

高雄市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，邀周汎澔說明在疫情期間，如何照顧及評估兒童及嬰幼兒身體健康狀況。

周汎澔提出「ABC」評估法，A是指外觀，如是否有缺乏活力、無法安撫的躁動或哭鬧等；B是看呼吸是否有異常，如過快過慢或窘迫，C是觀察膚色是否有蒼白、發紫或大理石斑等，如有就要就醫。

在嬰幼兒居家照護部分，周汎澔說，可早晚各量一次體溫，並觀察活動力、喝奶量、排泄等情形，如不吃不喝、沒有尿尿、哭鬧異常等，也都要就醫。

周汎澔並指，如嬰幼兒有輕微發燒也不用驚慌，保持室內通風，室溫維持26至28度，補充水分，每次約15至20cc。發燒38.5度可給藥；但如嬰幼兒未滿3個月有發燒，或3個月至12個月大，有高燒39度以上，就建議就醫住院治療。

周汎澔也提出「苗，好好觀心」居家防疫5招，就是大人接種疫苗、做好防疫好榜樣、防疫好習慣、察顏觀色，觀察嬰幼兒皮膚顏色和活動力等及面對疫情保持正向心態，正常生活。周汎澔也提醒家長回家要趕快換衣服，洗手再抱小孩。

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高雄市長陳其邁也說明自主健康管理和自主防疫的不同，自主健康管理如沒有症狀可正常生活，自主防疫要每天快篩，快篩陰性才可外出工作及採買生活必需品。目前高雄快篩試劑足夠，民眾有接觸史或呼吸道症狀也可到診所就醫快篩。

陳其邁說，如果民眾確診，發病日或無症狀者採檢陽性日前2天起所接觸的親友、同學、同事等，有相鄰座位、脫口罩或用餐接觸等情形，為密切接觸者，可主動回報高雄市衛生局戰情中心（07）7136800轉334、338，告知密切接觸者名單，或可上衛生局網站下載表單，填寫完後傳真或寄mail回傳給衛生局。（編輯：郭諭儒）1110427