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台中華興托嬰中心涉虐案裁罰30萬元 3托育人員各罰15萬

2022/3/1 10:34（3/1 12:02 更新）
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圖為華興托嬰中心托育人員疑似將嬰兒雙腳抓起，頭部倒掛。（圖取自facebook.com/wanyu.claire）
圖為華興托嬰中心托育人員疑似將嬰兒雙腳抓起，頭部倒掛。（圖取自facebook.com/wanyu.claire）
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（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中市私立華興托嬰中心虐嬰案，台中市社會局今天公告裁處結果，3名涉不當對待嬰兒的托育人員各罰15萬元及公告姓名，而托嬰中心管理有重大疏失依法加重裁罰30萬元。

華興托嬰中心去年初爆出虐嬰案後，案情愈滾愈大，今年又被爆出多名托育人員對嬰兒不當照顧，經社會局重啟調查，社會局長彭懷真今天在市政會議前說明裁處結果。

社會局調查發現，黃姓、簡姓、林姓3名托育人員除了不當對待，還有拉、拖等習慣性不當照顧動作，因為幼童都不到1歲，腦部和頭骨尚未發育完全，極有可能造成傷害。

彭懷真指出，托育人員是專業照顧人員，有義務避免危險發生，但3名托育人員明知可能造成幼童受傷，仍故意作為；且托育人員有責任通報義務，卻漠視其他托育人員不妥適的照顧行為，依違反兒少權法規定，加重處以15萬元罰鍰並公布姓名，10年內不得擔任兒少福利機構工作人員。

彭懷真說，托嬰中心簡姓負責人未能監督托育人員，照顧管理上有重大疏失，依違反兒少權法規定，加重處以30萬元罰鍰，托嬰中心停辦1年並公告名稱及負責人姓名。

社會局表示，裁罰公文除了發給托嬰中心，也會以掛號寄給收托幼童的家長，上週社會局已發文給托嬰中心，要求儘速舉辦家長說明會，市府將提供家長法律扶助服務。

此外，針對審閱監視器畫面合理期間、不當行為認定及裁罰適切性等問題，社會局指出，已著手研擬更加客觀明確的標準，讓未來調查和處分程序更加完備。（編輯：郭諭儒）1110301

台中市私立華興托嬰中心虐嬰案，台中市社會局長彭懷真（圖）1日說明裁處結果，指出3名涉不當對待嬰兒的托育人員各罰新台幣15萬元及公告姓名，而托嬰中心管理有重大疏失依法加重裁罰30萬元。中央社記者郝雪卿攝 111年3月1日
台中市私立華興托嬰中心虐嬰案，台中市社會局長彭懷真（圖）1日說明裁處結果，指出3名涉不當對待嬰兒的托育人員各罰新台幣15萬元及公告姓名，而托嬰中心管理有重大疏失依法加重裁罰30萬元。中央社記者郝雪卿攝 111年3月1日
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