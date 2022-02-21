華興新增3幼兒疑遭不當對待 中市社會局長自請處分

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市華興托嬰中心新增3名幼兒疑遭不當對待，台中市政府社會局今天表示，社會局在調查過程及管理確有疏失，包括局長及副局長等多名相關主管都自請處分。

華興托嬰中心去年爆出虐童案，社會局全面檢視監視器畫面後，發現新增3名幼兒疑似遭受不當對待、林姓和簡姓2名托育人員涉嫌違反兒少權法。

社會局今天發布新聞稿表示，經檢視110年1月27日至2月9日共10個工作天、507個小時的監視器畫面，其中，黃姓托育人員不當對待張姓女童一案，去年已調查完畢裁罰公告，沒有發現新事證。

至於劉姓男童一案於今年2月8日收到通報，社會局表示，全案已展開調查；在調查過程中，另外新發現3名疑似受害幼兒，林姓和簡姓托育人員涉嫌不當對待，將儘速確認身分，訪視相關人員，主動進行告發，移送法辦。如確定林姓托育人員和簡姓托育人員違反兒少權法，將依法予以裁處，並加重裁罰托嬰中心新台幣6萬元到60萬元。

社會局經過仔細檢視畫面後指出，另外發現托育人員有習慣性的不當行為，例如以棉被固定奶瓶餵食、手指推幼兒頭和下巴、用腳挪動幫寶椅等，雖然初步判斷未達違反兒少權法的程度，但這些行為對幼兒也可能造成影響，目前還在比對確認，社會局也會結合法制局，提供家屬法律扶助服務。

社會局表示，已追查到其中1名涉案托育人員，仍在其他托嬰中心工作，將立即通知這個單位，暫停涉案人員的托育工作，接受調查；社會局也立即啟動稽查，以及訪視輔導團前往訪視輔導，了解其工作狀況。

社會局指出，當初因托嬰中心作業問題，未能查扣保全完整30天的監視器畫面，後來查扣到的10天畫面也有缺漏；而且只針對單一事件調查，沒有全面檢視查扣10天的監視器畫面，以致於未能及時發現其他受害幼兒和施虐的托育人員，顯見調查過程和機構管理部分確有疏失。

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對此，社會局提出懲處名單，包括社會局長彭懷真及副局長陳仲良等相關主管都自請處分，懲處報告併同調查檢討報告，呈交市府專案調查小組，依據內容事實再行決定處分。

立法院副院長蔡其昌也對此指出，經過1年後才看到最終報告，而受到虐待的孩子居然從原先的2名增加到5名，施暴托育人員從1人增加成3人，這實在太離譜了，市長盧秀燕與社會局的螺絲真的鬆了。（編輯：陳仁華）1110221