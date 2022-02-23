華興托嬰中心虐嬰案 家長質疑報案遭警推諉

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）對於台中市私立華興托嬰中心虐嬰事件，有家長質疑向警方報案時遭推諉，台中市警察局今天表示，全案積極偵辦，絕無推諉，也沒有如外界所說，警方接獲報案卻稱沒空的情事。

華興托嬰中心涉虐嬰事件持續延燒，台中市長盧秀燕於18日率相關主管出面道歉、台中市社會局長彭懷真自請處分外，社會局也重啟調查。但時代力量台中黨部今天到市府廣場召開記者會指稱有家長質疑，向警方報案時員警推說沒空。

時代力量台中黨部南屯區主任吳佩芸下午並陪同其中一名王姓家長出面控訴，透過監視器畫面顯示，嬰兒哭泣時，托育人員以捏、用力推下巴等對待，還有托育人員則是用力戳頭，使得嬰兒頸部往後大力凹折，托育人員甚至嘻笑看待。

王姓家長還指出，在與涉施暴的簡姓托育人員簽和解書時，園方未告知實情，實情是將嬰兒關入儲藏室，卻欺瞞家長是哺乳室。

對於有家長抱怨向警方報案被推諉一事，警察局指出，江姓家長於20日檢視資料後，因故未製作筆錄，另一名家長則已完成製作筆錄，後續江姓家長於22日臨時來電欲製作筆錄，承辦人員告知這個時段未在分局，而當事人表示今天才有時間。

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市警局表示，承辦人員即請職務代理人協助辦理，隨即再致電江姓家長溝通協調，並確認於今天中午12時30分至偵查隊製作筆錄。警方本於職責積極偵辦，絕無推諉塞責情事，盼外界不要以訛傳訛。

對於王姓家長指稱簽和解書時，園方未告知實情，將嬰兒關入儲藏室，卻說是哺乳室，托嬰中心業者指出，那間確實是哺乳室，並沒有欺瞞家長，裡面看到的物品是這班的物品，例如幫寶椅等，並不是雜物間。（編輯：陳仁華）1110223