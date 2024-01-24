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新北公托幼兒猝死 家屬質疑強戴口罩釀淚濕窒息

2024/1/24 13:32（1/25 08:17 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北24日電）新北市某公立托育中心一名幼兒趴躺時無呼吸心跳，送醫仍不治。家屬質疑，老師強硬要求幼兒戴口罩引發大哭淚水浸濕口罩導致窒息。警方擷取監視器影像，調查釐清死因。

一名電視台主播昨天深夜在臉書（Facebook）發文表示，有一名可愛的小寶寶回到天堂當天使了。她並轉發幼兒家屬的貼文指出，新北市某公立托育中心因呼吸道疾病開始流行，老師幫幼兒戴口罩，因幼兒不喜歡扯掉了，但老師強硬要求幼兒戴上。

貼文表示，幼兒大哭，疑因眼淚與鼻水浸濕口罩而黏住口鼻導致窒息，幼兒疑掙扎著倒下，但老師以為幼兒哭累倒下睡覺，就沒再理他。直到20幾分鐘後，發現異常處理時，幼兒已沒呼吸心跳，錯過黃金急救時間。

家屬指出，希望要多注意幼童戴口罩哭鬧的風險，若趴下很久沒動靜，也希望照顧者能多一份警覺心，類似案例一再出現，意外不斷發生，盼這類案例能夠讓人多一份警惕。

新北市社會局副局長許秀能表示，22日接獲某托育中心通報，11個月大男童發生不幸事件，對此深感遺憾與傷痛，正全力陪伴家長協助家屬善後，發生原因靜待醫院及司法單位調查釐清。

社會局指出，男童將近週歲，相關影像畫面，警方已擷取複製，社會局也要求中心依法規應保存30天，靜待調查釐清，若有違法情事，將會依相關法規裁處。

警方表示，已報請檢方相驗，並查扣相關錄影監視器，將進一步調查釐清。

許秀能指出，近期氣候轉涼，幼兒各式呼吸道疾病增加進入高峰流行期，托育中心有告知家長讓幼兒戴上口罩，以避免交叉感染，保護幼兒健康。（編輯：戴光育）1130124

#新北市
#新北市社會局
#許秀能
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