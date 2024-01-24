新北公托幼兒猝死案 衛生局籲生病不上課

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北發生公托幼兒疑窒息猝死案，家長關心幼兒是否戴口罩。民代說，市府資訊不透明讓家長恐慌。衛生局晚間建議，應落實孩子生病不上課，環境清消，與病童保持適當社交距離。

新北市某公立托育中心1名幼兒趴躺時無呼吸心跳，送醫不治。家屬今天質疑，老師強硬要求幼兒戴口罩引發大哭，淚水浸濕口罩導致窒息。

民進黨籍新北市議員黃淑君晚間接受中央社記者電訪表示，昨晚接獲許多家長關心幼兒猝死案，但托育中心22日即通報，社會局一問三不知，也未對外說明正確資訊，造成家長恐慌、人人自危。

黃淑君說，近日呼吸道疾病感染嚴重，事發的公托幼兒是否需安置，各公托與私托的健康防護措施，是否有佩戴口罩的遵循依據，社會局必須向家長、托育機構說清楚。

社會局副局長許秀能表示，目前並未硬性規定要求托育中心幼兒須戴口罩，由於近期氣候轉涼，幼兒各式呼吸道疾病增加，進入高峰流行期，這家托育中心告知家長讓幼兒戴上口罩，以避免交叉感染，保護幼兒健康。

社會局說，猝死為意外事件，案件事發的托育中心，師生比正常，幼兒無需安置。社會局會再與專家學者討論，統一說明戴口罩與健康防護事宜。至於猝死原因，將由司法單位調查釐清。

衛生局晚間回應表示，如同衛福部疾管署發言人羅一鈞今天所說，托嬰中心口罩令在去年3月6日即已隨校園室內口罩令同時解除，其後也從未恢復托嬰中心口罩令。

衛生局說，幼兒機構防範呼吸道疾病，最佳方式仍應落實孩童生病不上課，機構環境的清潔與消毒，若幼兒園與托育中心有孩童生病，其餘孩子應保持適當的社交距離，以保護自己也保護他人。（編輯：李錫璋）1130124