118童誤打非適用年齡流感疫苗桃榮致歉 桃園衛生局開罰25萬

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桃園118名未滿3歲兒童遭誤打非適用年齡的流感疫苗。桃園市政府7日表示，將開罰負責接種的台北榮民總醫院桃園分院25萬元。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社記者葉臻桃園7日電）桃園118名未滿3歲兒童遭誤打非適用年齡的流感疫苗。桃園市政府今天說，將開罰負責接種的台北榮民總醫院桃園分院25萬元。桃榮表示，對市民感到抱歉，將持續追蹤孩童狀況。

桃園市政府衛生局在1日及2日於桃園巨蛋提供流感疫苗接種時，有118名3歲以下幼兒，被誤打到3歲以上才能接種的國光公司產製流感疫苗。國民黨籍桃園立委、市議員等人指控接種活動淪為造勢、衛生局發錯疫苗，要求桃園市長鄭文燦和衛生局道歉。

桃園市政府新聞處長詹賀舜向中央社表示，衛生局接獲民眾反映後便主動展開清查，並即時處置與關懷幼童，衛生局也在第一時間成立調查小組，目前資料顯示社區接種有疏失，影響118名幼兒，衛生局將依違反醫療法第57條裁處最高罰鍰新台幣25萬元。

詹賀舜也說，鄭文燦在市政上全心投入，不管地方視察、開工、活動或專案會議，行程滿檔，了解市民的需求全年無休。食安嘉年華是衛生局年度活動，並非選舉造勢，各級參選人參與活動實屬正常，不需過度解讀。

桃園市政府衛生局副局長蘇柏文向中央社表示，這次接種本來就是規劃「6個月以上至國小入學前幼兒」，以及65歲以上長者等不同對象；疫苗接種只是借用食安嘉年華的場地，增加民眾接種的便利性，不影響醫療品質。

蘇柏文也說，當天負責接種的台北榮民總醫院桃園分院，向衛生局領取疫苗時，沒有確認領取的疫苗品項，施打時也沒有雙重確認，才會導致誤打。

台北榮總桃園分院中午也發布新聞稿表示，因內部管理與資訊傳達有疏失，發生此事件，院方已深刻檢討流程及加強管理，對於此事件造成桃園市民的不安，院方要表達最深的歉意。

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桃榮也說，疫苗雖然都有一定的安全性和有效性，但國光疫苗適用對象尚未涵蓋到3歲以下孩童，獲知此資訊後，已啟動追蹤關懷機制，主動聯繫家長，專人專線提供24小時諮詢，並建立醫療綠色通道，針對身體不適之幼兒提供後續優先且免費的就醫服務。

桃榮表示，已在昨天聯繫118名幼兒的家長，撥通116人，身體大都無不適，除其中1人流鼻涕、1人腸胃炎，與疫苗接種均無直接相關；後續將全力關懷幼兒健康狀況，針對此次事件承諾會做最妥適的處理，造成民眾不安，深感歉意。（編輯：李錫璋）1111007