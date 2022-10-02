公費流感疫苗首日施打逾14萬劑 較110年增14%

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（中央社記者陳婕翎台北2日電）國內感染科專家提醒，今年將會是流感大年。公費流感疫苗第1階段昨天開打，衛福部疾管署副署長莊人祥今天說，首日施打超過14.1萬人次，較去年提升14%，呼籲民眾踴躍接種。

即將進入秋冬流感季，台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民日前示警，今年將會是流感大年，預估今年恐會有約300萬至400萬人感染。疾管署今年共提供630萬劑公費流感疫苗給民眾施打，據統計，公費流感疫苗首日施打14萬1075人次，去年第一天則接種12萬3586人次。

莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，去年接種公費流感疫苗人數少，研判與去年10月全力推動COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗社區大規模接種有關，當時COVID-19疫苗與其他疫苗接種需要間隔7天，很多人可能先選擇施打COVID-19疫苗，衛生單位人力難以同時兼顧兩種疫苗接種作業。

莊人祥說，據實驗室監測病例分析，近期病例數稍微多一點，但相較往年流感季節，病例數不算高，剛有流行趨勢，流感疫情確實正在蠢蠢欲動，提醒隨著10月13日開放邊境0+7，入境者不再需要居家檢疫後，可能不只有COVID-19疫情，也會有一波流感流行，提醒民眾儘速施打流感疫苗。

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COVID-19本土疫情持續在高原期，莊人祥表示，據統計，9月25日至10月1日總病例數為29萬6576例，較9月18日至9月24日總病例數27萬8096例，增幅為6%，預估接下來這一週疫情即使持續上升，也會是微幅增加，不會再出現大幅度攀升，同時不排除疫情反轉可能性。

今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、長期照顧（服務）等機構的受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦等11類；第2階段開打對象，為50至64歲無高風險慢性病成人，自11月1日開打。（編輯：管中維）1111002