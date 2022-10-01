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公費流感疫苗共630萬劑 第1階段10/1開打

2022/10/1 13:43（10/1 15:11 更新）
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衛生福利部疾病管制署1日舉行「注你一臂之力」111年度公費流感疫苗開打記者會，懷孕8個月的沈姓女子（左1）帶著4歲女兒到場響應疫苗接種，希望提升孩子身體保護力。中央社記者沈佩瑤攝 111年10月1日
衛生福利部疾病管制署1日舉行「注你一臂之力」111年度公費流感疫苗開打記者會，懷孕8個月的沈姓女子（左1）帶著4歲女兒到場響應疫苗接種，希望提升孩子身體保護力。中央社記者沈佩瑤攝 111年10月1日
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（中央社記者沈佩瑤台北1日電）公費流感疫苗第1階段今天開打，有懷孕中的媽媽帶著4歲女兒率先接種。衛福部長薛瑞元呼籲，今年共提供630萬劑給民眾施打，流感威脅不亞於COVID-19，符合資格者應盡快接種。

衛生福利部疾病管制署今天舉行「注你一臂之力」111年度公費流感疫苗開打記者會，衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩與防疫大使、藝人楊烈一起率先完成接種。

懷孕8個月的沈姓女子帶著4歲女兒果果到場響應，只見果果從頭到尾不斷哭喊「我不要打針！」，在爸爸安撫下也不見緩和；沈小姐笑說，其實每次都這樣，但還是要打，身體才會有保護力。

薛瑞元致詞指出，有人認為過去2年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫關係，連帶其他呼吸道感染症減少而「免疫負債」，但他不太贊成這說法，只要做好防護措施，過去減少的就不會回來，重要關鍵就是打疫苗，今年共提供630萬劑四價公費流感疫苗給民眾施打。

薛瑞元說，如果沒有做好防護，流感會反撲，對健康威脅不下於COVID-19，呼籲符合資格者盡快接種，更健康，保護自己也保護家人，保護整個社會。

周志浩會後接受媒體聯訪表示，根據監測結果，過去2年因COVID-19防疫，流感通報數下降，但過去4週卻明顯增加，推測跟近期邊境逐步開放有關，流感好發於冬季，疫情高峰通常落在農曆年節前後，接種疫苗後要2週時間才能產生保護力，現在打絕對不會太早。

今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧（服務）等機構的受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦。

另外還有具有潛在疾病的高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中（職）/五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員等11類；第2階段開打對象，為50至64歲無高風險慢性病成人。

第2階段50至64歲無高風險慢性病成人，自11月1日開打。（編輯：陳政偉）1111001

（指揮中心提供）
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