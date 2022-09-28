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北市公費流感疫苗10/1開打 已設482場接種站

2022/9/28 20:04
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（中央社記者陳昱婷台北28日電）公費流感疫苗10月1日起開打，首階段對象為65歲以上長者、6個月以上幼兒等，台北市衛生局表示，接種地點包含361家醫院及診所，並已在社區設置482場接種站，鼓勵民眾盡速接種。

公費流感疫苗即將開打，台北市衛生局發布新聞稿表示，今年共採購71萬4290劑，有361家合約醫療院所提供接種服務，同時已規劃在社區設置482場接種站，鼓勵民眾多加利用。

衛生局說明，由於秋冬是流感疫情流行期，加上目前仍處於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情高原期，若出現流感疫情恐會加重醫療負擔，呼籲符合資格的民眾盡快接種。

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衛生局指出，尤其是65歲以上長者、6個月以上幼兒、慢性病患者及重大傷病者等高危險族群，更應接種流感疫苗以增加保護力，並降低呼吸道感染及併發重症的風險。

衛生局表示，流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗及COVID-19疫苗可以同時接種，採「左流右肺」方式以獲得雙重保護力，COVID-19疫苗則在不同部位或間隔任何時間接種。更多訊息可上衛生局網站的流感疫苗專區查詢。（編輯：張銘坤）1110928

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