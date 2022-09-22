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俄羅斯徵召30萬大軍 專家解析蒲亭動員令打什麼算盤
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公費流感疫苗 苗栗縣14萬餘劑10月開打

2022/9/22 15:45
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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）秋冬之際，日夜溫差大，為流感及呼吸道相關病毒好發時期，苗栗縣政府今天表示，今年採購14萬760劑公費流感疫苗，10月1日起分階段施打，計有82家合約院所提供接種服務。

苗栗縣政府發布新聞指出，10月1日將開放公費流感疫苗接種，第1階段施打對象包含醫事及衛生防疫相關人員；65歲以上長者；6個月以上至高中職或五專一至三年級學生；孕婦；6個月內嬰兒的父母；幼兒園托育人員及托育機構專業人員；安養、養護、長期照顧（服務）等機構受照顧者及所屬工作人員；禽畜相關及動物防疫人員；以及具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者。

第2階段接種預計11月1日起實施，施打對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

縣府衛生局長張蕊仙表示，近日季節轉換，日夜溫差較大，加上秋冬為流感及呼吸道相關病毒好發時期，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」是最有效遠離病毒策略，今年苗栗縣共購買14萬760劑4價流感疫苗，計有82家合約院所投入接種服務，屆時請符合資格民眾踴躍施打。（編輯：張銘坤）1110922

張蕊仙
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