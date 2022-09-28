更多編輯台推薦新聞：
金馬獎第59屆 完整入圍名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整入圍名單

烏軍總司令登時代雜誌封面 反攻擊退俄軍頭號功臣
國際

烏軍總司令登時代雜誌封面 反攻擊退俄軍頭號功臣

NASA飛行器成功撞小行星 人類首度測試行星防禦能力
科技

NASA飛行器成功撞小行星 人類首度測試行星防禦能力

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

新北流感疫苗10/1開打 肺炎鏈球菌疫苗擴大對象

2022/9/28 09:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市衛生局今天表示，10月1日起流感及肺炎鏈球菌疫苗同步開打，設籍新北的65歲以上（55歲以上原住民）從未曾接種23價肺炎鏈球菌疫苗民眾，可同時免費接種。

新北市府衛生局長陳潤秋今天在市政會議表示，今年秋冬流行性感冒有上升趨勢，流感疫苗是最佳的防疫方法，新北市今年購買95萬9500劑四價公費流感疫苗。

衛生局指出，今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段10月1日起，為65歲以上與特定對象接種，第2階段自11月1日開始，對象為50歲至64歲無高風險慢性病成人。

衛生局表示，除中央規定的流感疫苗公費接種對象外，新北市擴大施打的對象包括：設籍新北的中低收、低收及身心障礙者、6至18歲未註冊入學者，與國小至五專教職員或行政人員、協助衛生單位的第一線工作人員、新北市產後護理之家非醫事工作人員、公共托老工作人員、托育人員（含居家型保姆）及新北市客運司機（客運公司營運地於新北市）。

另外，中央公費接種肺炎鏈球菌疫苗的對象為71歲以上從未曾接種過23價肺炎鏈球菌疫苗的長者；新北擴大接種為設籍新北市65歲以上（55歲以上原住民）從未曾接種過23價肺炎鏈球菌疫苗民眾。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

衛生局提到，接種流感疫苗時，還可同時免費接種肺炎鏈球菌疫苗。流感疫苗可和肺炎鏈球菌疫苗或COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種；儘早接種可及早獲得雙重保護，呼籲民眾盡速接種。

衛生局表示，新北自10月1日提供「新北市疫苗預約系統」、680間合約院所、社區設站，及安排專業醫護團隊進入學校、幼兒園、長照機構集中接種。（編輯：郭諭儒）1110928

陳潤秋
監委調查恩恩案 新北副市長劉和然21日赴監院說明 莫德納次世代疫苗 新北開放預約、24日起接種
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族