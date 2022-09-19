王必勝：民眾防疫強度降低 流感疫情會比去年嚴重

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）國內每年10月後就會進入流感流行期，指揮中心指揮官王必勝預估，流感高峰期將落在明年元旦至農曆過年前後，民眾現在的防疫作為強度降低，研判流感會比去年嚴重。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，眼看即將進入每年例行的冬季流感流行期，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中表示，流感和COVID-19的症狀，在臨床上區別困難，目前預估COVID-19的Omicron BA.5疫情高峰在9月，後續疫情發展不敢預測，流感高峰通常在明年元旦到農曆年前後。

以現階段分析，流感和COVID-19高峰期是不同的時間，但由於目前民眾的「勤洗手、戴口罩」等防疫作為強度不如去年，因此推估今年底至明年初社區流感流行狀況會比去年嚴重，所以不論是公費或自費流感疫苗，都呼籲符合接種資格者踴躍施打。

王必勝指出，單以症狀難以分辨流感及COVID-19，所以即時快篩非常重要，現在COVID-19家用快篩取得容易，現在作法仍是傾向當民眾出現疑似症狀時，盡快使用COVID-19家用快篩，若檢驗結果為陰性，可到合約院所進行流感採檢及治療。

指揮中心發言人莊人祥說，COVID-19疫苗與流感疫苗是可以同時接種在不同手臂上，民眾也可以間隔施打，提醒可與醫師討論最適合的接種方式；至於COVID-19次世代疫苗，預計9月24日配發，有些縣市已對外公布當天開打，民眾可至各地方衛生局查詢相關資料。

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接種疫苗是預防重症、死亡關鍵。據指揮中心統計，昨天嬰幼兒接種COVID-19疫苗情形，莫德納嬰幼兒疫苗共接種647人次，第1劑169人次，第2劑478人次；輝瑞第1劑781人次。截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率36%、第2劑6.1%；以縣市施打狀況，台中、台南、高雄幼兒施打狀況較好。

另外，國內17日至18日COVID-19疫苗接種3萬2806人次，截至目前為止，疫苗接種人口涵蓋率第1劑93.4%、第2劑87.3%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率72.9%，第2次追加劑接種率10.2%，其中65歲以上接種率36%。（編輯：張雅淨）1110919