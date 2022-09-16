兒童重症0到5歲最多 8成6未接種疫苗

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疫情指揮中心16日說，BA.5疫情將進入高峰，請家長快帶小朋友去打疫苗。圖為醫護人員幫小朋友打疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤、汪淑芬台北16日電）COVID-19疫情持續，國內兒童重症累計211例，以0到5歲幼兒最多，共141例、占67%，另未接種疫苗占86%。疫情指揮中心今天說，BA.5疫情將進入高峰，請家長快帶小朋友去打疫苗。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中指出，目前國內兒童重症累計211例，其中182例、86%都是沒有接種疫苗的小朋友。

羅一鈞說，從統計中可看出，以0到5歲染疫後出現重症人數最多，共141人、約67%，呼籲家長務必儘快帶小朋友接種疫苗以提升保護力，避免染疫後發生重症。

羅一鈞另提到，目前兒童重症中，孩童多發性系統發炎症候群（ MIS-C MIS-C孩童多系統發炎症候群小百科 MIS-C（Multisystem inflammatory syndrome in children），感染COVID-19後罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷，國外統計致死率可達1至2% 發生年齡

介於0至19歲，以6至12歲居多 發生時間

通常是染疫康復後2至6週發生 診斷要件

有新冠病毒感染證據、發燒≧3天且實驗室檢查顯示發炎指數上升，並具有至少兩項下列臨床特徵：

◎出疹，或雙側非化膿性結膜炎，或黏膜發炎

◎低血壓或休克

◎心肌功能受損，包括心包膜炎、瓣膜炎或冠狀動脈異常

◎凝血功能異常

◎急性腸胃道症狀，包括腹瀉、嘔吐或腹痛 看更多 關閉 ）共132例最多，預估將進入這一波本土BA.5疫情高峰，隨後就可能進入MIS-C高峰，若接種疫苗，可減少MIS-C等重症發生率9成以上。

羅一鈞提醒，小朋友確診康復6週內若出現持續發燒情形，家長要注意幾大病徵，最常見腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛結膜部分充血等症狀，有些小朋友會頭暈，另也常見長莓舌、全身皮疹集中特定部位等症狀；另也有少數超過6週才發病，應該多注意。

為提升免疫不全者保護力，衛生福利部疾病管制署日前採購Omicron抗體藥物首批1728劑，並配送至各縣市指定醫療院所。羅一鈞表示，目前有34名病患使用，使用量不多，根據國外研究，用藥者染疫風險可降低77%至83%，但仍呼籲免疫不全者遵守防疫規範。

據指揮中心統計，昨天嬰幼兒接種疫苗情形，莫德納嬰幼兒疫苗共接種2047人，第1劑698人，第2劑1349人；輝瑞第1劑1817人次。截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率34.6%、第2劑5.3%。（編輯：唐聲揚）1110916

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）