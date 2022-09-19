指揮中心估最高峰單日5萬多例 0+7實施日期未定

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）國內COVID-19疫情持續，指揮中心指揮官王必勝預估，這波疫情最高峰單日病例約5萬多例，但不會到6萬例；至於入境檢疫「0+7」天新制，現在還在整備討論，實施日期未定。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中秋連假已過一週，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中表示，因為假期效應，中秋節病例變少，連假過後，雖然個案數一度出現反彈增多，但整體疫情較前一週同期上升20.8%，增加幅度沒有很快速。

王必勝說明，國內這一波Omicron BA.5變異株疫情還沒有到最高峰，疫情將持續上升，與原先預測相同，預期21日或28日的單日新增個案數會達最高，最高峰將達5萬多例，但不會到6萬例。他指出，整體而言，疫情將持續，呼籲民眾遵守防疫規定，盡快接種疫苗。

另外，資深媒體人周玉蔻在臉書上指出，10月25日或10月31日左右，可能宣布入境檢疫「0+7」政策上路。對此，王必勝表示，今天擴大防疫會議中，行政院長蘇貞昌再次指示針對邊境開放措施進行整備工作，「0+7」制度現階段還在整備、討論，沒有確定實施日期。

王必勝提到，由於有不少旅行業者向中央反映，目前旅行社人力組成需要整備時間，國內旅館及防疫車隊也都需要時間準備，甚至是準備出國的民眾也需提早準備，所以現在的方向就是會早一點對外公布「0+7」政策上路時間，承諾會給大家充分準備時間。（編輯：張雅淨）1110919