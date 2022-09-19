9/19本土增2萬8210例、31死 BA.5株占比近6成[影]

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國內19日新增2萬8210例COVID-19本土病例。圖為民眾戴好口罩在高雄駁二藝術特區一帶遊憩。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）今天本土COVID-19單日新增病例下降，研判與假日效應有關，但與上週同期相比多1成，BA.5株驗出占比近6成；較年輕死亡病例為一名40多歲有癌症病史的男性，在發病14天病逝。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩下午在疫情記者會說明，新增2萬8210例本土個案，確診個案新增中重症99例（中症72例、重症27例），其中31人死亡；另外，境外移入增239例。

新增31例本土病例死亡個案，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。醫療應變組副組長羅一鈞說，新增較年輕的死亡個案是一名40多歲男性，有癌症病史，完成接種3劑疫苗，9月1日因症狀至醫院。

羅一鈞說明，這名40多歲男性就醫後採檢PCR，結果為陽性，收治專責病房，後續因為病況惡化，出現肺炎合併呼吸衰竭，9月13日於醫院過世，死亡診斷為COVID-19合併呼吸衰竭、癌症。

BA.5變異株造成國內新一波疫情，羅一鈞說，上週對179例本土病例進行病毒基因定序，其中有106例檢出BA.5變異株，檢出率59.2%，占比接近6成，預估將持續上升；新增的106例BA.5個案，地區分布為北部49例、中部30例、南部25例及東部2例，國內至今累計BA.5株430例、BA.4株4例。

針對美國、英國Omicron亞變種BA.4.6新增病例占比升高，羅一鈞說，國內4例BA.4株本土病例，分別為3例家庭群聚、1例散發個案，定序皆為BA.4.6株，據研究結果顯示，BA.4.6株傳播力比BA.5更高，約增加10%傳播力，不一定會快速傳播，但是算是警訊，是否造成威脅還需要觀察。

羅一鈞表示，台灣境外移入個案中有7例為BA.4.6株，據國際疫情監測發現，BA.4.6疫情在英國、美國等地持續上升，但尚未成為當地主流株，是否取代BA.5還需要觀察；目前已知BA.4.6對「Evusheld單株抗體」效果可能打折扣，藥物治療及預防可能需進一步調整。

根據指揮中心統計，今年1月至9月18日，本土輕症、無症狀個案累計589萬7438例、占99.56%，中症累計1萬4811例、占0.25%，重症累計1萬1338例、占0.19%，其中死亡累計9725人。（編輯：管中維）1110919

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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