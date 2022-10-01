流感、COVID-19疫苗同步接種 疾管署：加倍安心

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衛生福利部疾病管制署南區管制中心副主任陳紫君1日出席嘉義縣衛生局「流感疫苗開打記者會」表示，「流感+新冠」疫苗可同時接種，雙重保護、加倍安心。（嘉義縣衛生局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年10月1日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）衛生福利部疾病管制署南區管制中心副主任陳紫君今天參與嘉義縣衛生局「流感疫苗開打記者會」說，「流感+新冠」疫苗可同時接種，雙重保護、加倍安心，遠離病毒侵襲。

流感開打了，嘉義縣衛生局今天上午於朴子衛生所前廣場舉行「流感疫苗開打記者會」，現場數名民眾在不同部位同時施打流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

陳紫君致詞說，今天嘉義縣18鄉鎮市衛生所與全國同步開打，民眾可以同時接種「流感+新冠」疫苗，雙重保護遠離病毒侵襲，可以加倍安心。

衛生局長趙紋華說，接種疫苗是預防傳染病最有效方法，提醒民眾COVID-19疫苗與流感疫苗可同時不同部位或間隔任何時間接種，呼籲民眾可攜帶健保卡儘早前往衛生所及醫療院所接種。

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衛生局指出，今年恐爆發流感疫情，111年度公費流感疫苗為四價流感疫苗，可提供2種A型（H1N1及H3N2）及2種B型（Victoria及Yamagata）流感防禦力。

流感疫苗首波接種對象為65歲以上長者、醫事防疫人員、滿6個月以上至高中職以下學生、孕婦及出生6個月內嬰兒的父母、幼兒園及托育機構人員、安養長照機構住民及工作人員及具有慢性病、罕見及重大疾病者。（編輯：黃世雅）1111001