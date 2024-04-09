北美日全食奇景登場 美國各地民眾歡呼雀躍

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（中央社紐約8日綜合外電報導）北美日全食今天登場並於美國各地掀起狂熱，這個難得的天文奇景從南部德州橫跨到東北部緬因州，觀賞到日全食的各地民眾無不感到興奮雀躍。

這次北美日全食於美東時間下午2時7分出現在墨西哥太平洋海岸的馬薩蘭（Mazatlan），然後一路往東北方移動，穿過美國15個州來到加拿大，北美日全食最終於美東時間下午3時46分在紐芬蘭（Newfoundland）結束。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，CNN記者採訪聚集在佛蒙特州史托威（Stowe）一處山坡上觀看日全食的民眾。

一位男子表示：「我知道這會來臨，但當我看到日全食，我完全驚訝到說不出話。」

另一名男子則說：「我們很幸運能有這樣的經歷。」

當月亮遮住太陽時，位於紐約州尼加拉瀑布（Niagara Falls）的人群發出興奮尖叫聲。

儘管當時天空有雲層遮擋，在尼加拉瀑布的群眾依然驚喜不已、歡呼雀躍。

阿肯色州拉塞爾維爾（Russellville）今天於日全食奇景登場前，當地有數百對佳偶舉行集體婚禮。

然後就在月亮完全遮住太陽時，有些新婚夫妻擁吻落淚。

今年日食帶寬約185公里，估計有近3200萬人居住於日全食路徑內，下次北美大部分地區要等到2044年才能再看到日全食。（譯者：陳彥鈞）1130409