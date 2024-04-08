北美陷日全食狂熱 錯過要等到2044年

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（中央社美國殷格拉姆8日綜合外電報導）日全食正在北美各地掀起狂熱，今天將上演的天文奇景可望罕見地結合商業、科學和慶祝活動。

法新社報導，這次的北美日全食將於美東時間下午2時7分（台灣時間9日凌晨2時7分）出現在墨西哥太平洋海岸，然後一路往東北方向移動，穿過美國15個州來到加拿大，在不到1個半小時的時間後從紐芬蘭（Newfoundland）上空離開北美大陸。

日全食路徑上預期將會舉辦慶祝活動、觀看派對，甚至集體婚禮，屆時月亮將完全遮住太陽的光線長達幾分鐘，不過還是要看雨雲是否來攪局而定，美國南部和中部就可能會面對這種情況

美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）最近說：「日全食具有特殊的力量。它們讓人們對宇宙之美產生敬畏之情。」

今年日食帶寬185公里，估計有近3200萬人居住在日全食路徑內，另有1.5億人居住在距離日食帶不到約321公里的地方。身處日食帶之外的人仍然可以欣賞日偏食，或收看NASA的網路直播。

下次北美大部分地區要等到2044年才能再看到日全食。

企業都在利用這個激動人心的時刻舉辦特別活動，而位於主要觀賞地點的旅館和短期出租房間，幾個月前都已一房難求。

德州殷格拉姆（Ingram）的巨石陣2號公園（Stonehenge II）是英國史前建築的複製品，來自世界各地觀賞日全食的民眾已聚集在此。

在克里夫蘭市（Cleveland），當地官員預估將有約20萬遊客造訪，搖滾名人堂（Rock & Roll Hall of Fame）計劃舉辦為期4天的現場音樂活動。

在阿肯色州（Arkansas）的拉塞爾維爾（Russellville）將有300對新人舉行集體婚禮，日全食途徑上的許多學校將停課或提早放學。

德州調研機構佩里曼集團（Perryman Group）估計，今年日全食的直接和間接經濟影響可能達60億美元（約新台幣1900億元）。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1130408