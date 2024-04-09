台積電領軍 台股大漲378.5點收20796.2點創新高

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台積電股價今天再創新天價，加上金融勁揚，重電、航運和鋼鐵等助攻，台股加權指數屢創新高，終場大漲378.50點，收20796.20點，再創盤中和收盤歷史新高。

美股四大指數交投清淡，市場靜待美國3月消費者物價指數CPI數據和聯邦準備理事會（Fed）會議記錄，不過台股今天在台積電新天價領軍下，金融、重電、鋼鐵等族群勁揚助攻，加權指數最高20820.81點，大漲403.11點，再創盤中新高。

尾盤台積電續強，重電族群多檔漲停加持，終場加權指數收20796.20點，大漲378.50點，再創歷史收盤新高，成交值新台幣4423.01億元。

電子股終場漲2.11%，金融漲1.03%，航運股漲2%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群翻黑下挫0.69%，中小型股為主的櫃買OTC指數翻黑下跌0.39%。

台積電美國亞利桑那州新廠受惠美國補助，消息激勵股價屢創新高，盤中最高820元再創新天價，終場收819元，漲幅4.6%，漲36元，市值大增9336億元至21.24兆元，也創歷史新高。

聯發科收1160元，漲0.87%，鴻海收平盤158元，日月光投控漲1.96%、收156元，聯電收52.4元，漲0.58%，台達電收平盤334元。

AI概念股拉回，廣達收287元，跌1.54%，緯穎收平盤2475元，緯創收126元，跌4.55%。

貨運三雄漲多於跌，長榮收171元，漲1.79%，陽明收44.95元，跌0.33%，萬海收44.95元，漲1.93%。

重電族群強勢，華城收漲停853元，士電收漲停344.5元，亞力收漲停128元。

高價股漲跌互見，其中股王信驊收3225元，跌5.29%，股后世芯-KY收3020元，跌4.13%，力旺收2355元，跌7.1%，祥碩收2390元，跌4.97%，M31收1350元，跌3.57%，超過千元高價股力守「十四千金」。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，市場預期美國聯準會降息步調延後，高成長股持續受到資金推升，科技股為主的台灣股市持續受惠資金行情，屢創新高。

展望台股後市，劉宇衡指出，預期短線波動度增加，台股高殖利率成分股在每年4至8月期間，相對易優於大盤，高成長及高殖利率兩大題材可望為台股行情形成支撐，可聚焦高股息股，提升下檔支撐力及降低波動度。（編輯：張均懋）1130409