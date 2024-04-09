更多編輯台推薦新聞：
全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署
政治

全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌
生活

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌

花蓮地震全台42建物列紅單 耐震補強補助資訊報你知
生活

花蓮地震全台42建物列紅單 耐震補強補助資訊報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
初瓦、嚮辣疑食物中毒案已82人就醫 北市聯醫2院區設食安專診
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台積電領軍 台股大漲378.5點收20796.2點創新高

2024/4/9 14:11（4/9 14:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台積電股價9日衝破800元大關。中央社記者翁睿坤攝 113年4月9日
台積電股價9日衝破800元大關。中央社記者翁睿坤攝 113年4月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台積電股價今天再創新天價，加上金融勁揚，重電、航運和鋼鐵等助攻，台股加權指數屢創新高，終場大漲378.50點，收20796.20點，再創盤中和收盤歷史新高。

美股四大指數交投清淡，市場靜待美國3月消費者物價指數CPI數據和聯邦準備理事會（Fed）會議記錄，不過台股今天在台積電新天價領軍下，金融、重電、鋼鐵等族群勁揚助攻，加權指數最高20820.81點，大漲403.11點，再創盤中新高。

尾盤台積電續強，重電族群多檔漲停加持，終場加權指數收20796.20點，大漲378.50點，再創歷史收盤新高，成交值新台幣4423.01億元。

電子股終場漲2.11%，金融漲1.03%，航運股漲2%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群翻黑下挫0.69%，中小型股為主的櫃買OTC指數翻黑下跌0.39%。

台積電美國亞利桑那州新廠受惠美國補助，消息激勵股價屢創新高，盤中最高820元再創新天價，終場收819元，漲幅4.6%，漲36元，市值大增9336億元至21.24兆元，也創歷史新高。

聯發科收1160元，漲0.87%，鴻海收平盤158元，日月光投控漲1.96%、收156元，聯電收52.4元，漲0.58%，台達電收平盤334元。

AI概念股拉回，廣達收287元，跌1.54%，緯穎收平盤2475元，緯創收126元，跌4.55%。

貨運三雄漲多於跌，長榮收171元，漲1.79%，陽明收44.95元，跌0.33%，萬海收44.95元，漲1.93%。

重電族群強勢，華城收漲停853元，士電收漲停344.5元，亞力收漲停128元。

高價股漲跌互見，其中股王信驊收3225元，跌5.29%，股后世芯-KY收3020元，跌4.13%，力旺收2355元，跌7.1%，祥碩收2390元，跌4.97%，M31收1350元，跌3.57%，超過千元高價股力守「十四千金」。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，市場預期美國聯準會降息步調延後，高成長股持續受到資金推升，科技股為主的台灣股市持續受惠資金行情，屢創新高。

展望台股後市，劉宇衡指出，預期短線波動度增加，台股高殖利率成分股在每年4至8月期間，相對易優於大盤，高成長及高殖利率兩大題材可望為台股行情形成支撐，可聚焦高股息股，提升下檔支撐力及降低波動度。（編輯：張均懋）1130409

延伸閱讀
台積電亞利桑那州增建第3期廠 獲美國補助66億美元台積電亞利桑那州增設第3廠 經部：在台產能仍逾8成Microchip擴大與台積電合作 熊本廠設專用40奈米產線台積電熊本二廠落腳菊陽町 一廠2030年在地採購率60%日媒：台積電日本二廠將位於一廠東側華爾街日報：阿特曼欲集資220兆重塑全球半導體業 已會台積電代表
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台股大漲378.5點
172.30.142.76