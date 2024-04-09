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日媒：台積電日本二廠將位於一廠東側

2024/4/9 12:51（4/9 13:00 更新）
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圖為台積電熊本一廠外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社東京9日綜合外電報導）台積電總裁魏哲家日前跟日本首相岸田文雄等人會談時，表明第二工廠預定也將落腳熊本縣菊陽町。日媒今天進一步報導，台積電第二工廠廠址將位於第一工廠東側鄰接地。

日本「熊本日日新聞」報導，菊陽町公所今天說明，有關台積電在町內將興建的第二工廠預定地，台積電方面已告知將會位於第一工廠東側鄰接地。菊陽町公所今天舉行主管會議，這項訊息在會中被報告。

台積電等表示，第二工廠將在今年底前動土，2027年底前開始量產。根據目前計畫，第二工廠將生產日本境內最先進的6奈米到7奈米製程的半導體。

第二工廠腹地面積預計約為32萬1000平方公尺，是第一工廠的1.5倍。

台積電第二工廠投資額約139億美元，日本政府經濟產業省今年2月已決定最多補助7320億日圓；加上先前對台積電第一工廠的補助額，總計日本政府將補助台積電最多約1兆2000億日圓。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1130409

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