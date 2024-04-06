台積電加碼AI晶片先進封裝產能 半導體大廠不缺席

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）台積電將於18日舉行法人說明會，先進封裝產能布局將成焦點，除了台積電，半導體大廠包括英特爾、SK海力士、三星等，專業封測廠如日月光投控、艾克爾、力成、京元電等，也加速擴充先進封裝與測試產能，因應人工智慧和高效能運算晶片需求。

因應人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）晶片需求，台積電積極擴充先進封裝產能，根據官網，台積電在台灣共有5座先進封測廠，位於新竹、台南、桃園龍潭、台中，以及苗栗竹南。

其中位於苗栗竹南的先進封測六廠，2023年6月上旬啟用，整合SoIC、InFO、CoWoS，以及先進測試等多種台積電3D Fabric先進封裝與矽堆疊技術產能規劃。

2023年7月下旬，台積電在竹科銅鑼園區布局CoWoS晶圓新廠，預計2026年底完成建廠，規劃2027年第2季或第3季量產。今年3月中旬，台積電證實將在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，首座CoWoS廠預計5月動工，2028年量產。

半導體後段專業封測代工廠（OSAT）布局先進封裝更不手軟。日月光投控今年資本支出規模較去年擴大40%至50%，其中65%比重用於封裝、特別是先進封裝項目，投控預估今年AI相關高階先進封裝營收增加至少2.5億美元。

日月光在2023年12月承租高雄楠梓廠房，產業人士評估主要擴充AI晶片先進封裝產能，日月光投控也在馬來西亞檳城等海外據點，擴充先進封裝產能，馬來西亞檳城四廠已在今年1月下旬啟用，以銅片橋接和影像感測器封裝為主，也規劃布局先進封裝。

日月光投控營運長吳田玉指出，持續與全球主要晶圓代工廠商合作，其中和台積電合作多年，未來也會在先進封裝項目持續合作。

半導體封測廠力成也擴大先進封裝產能，主要布局扇出型基板封裝（fan out on substrate）技術，整合特殊應用晶片（ASIC）和高頻寬記憶體（HBM）先進封裝架構，AI應用高頻寬記憶體（HBM）預期最快第4季開始量產。

因應CoWoS先進封裝後的晶圓測試需求，晶圓測試廠京元電今年相關產能將擴充超過2倍，京元電苗栗銅鑼三廠剩餘空間，已快速發包無塵室機電等工程建置，因應客戶下半年設備產能量產。

此外，京元電銅鑼四廠廠房規劃提早發包興建，因應2025年客戶對京元電廠房空間的需求。

除了台廠積極擴充先進封裝產能，國外大廠也不遑多讓。英特爾（Intel）積極布局2.5D的EMIB與3D Foveros方案的先進封裝技術，除了在美國亞利桑那州，也正擴充馬來西亞檳城新廠。

韓國記憶體晶片大廠SK海力士（SK Hynix）在美國時間4月3日宣布，計劃斥資38.7億美元，在美國印第安納州西拉法葉市（West Lafayette）興建一座先進晶片封裝廠，鎖定HBM記憶體和AI產品應用，規劃2028年下半年開始量產。

艾克爾（Amkor）在2023年11月底宣布規劃在美國亞利桑那州投資20億美元（約合新台幣628億元），建立美國最大先進封裝測試廠，就近服務台積電晶圓代工廠和蘋果（Apple）客戶，鎖定高效能運算、車用、通訊等半導體晶片封測需求。

艾克爾越南新廠去年10月營運，位於北寧省（Bac Ninh），主要布局先進系統級封裝（SiP）和記憶體封裝產線，以及部分測試方案。

產業人士透露，AI晶片設計大廠輝達（NVIDIA）已向台積電以外的專業封測代工廠，增援先進封裝產能；其中艾克爾去年第4季已逐步提供產能，日月光投控旗下矽品今年第1季也開始供應。

此外，中國封測廠商包括江蘇長電、通富微電、天水華天、長江存儲等，也持續布局先進封裝架構。

亞系外資法人指出，包括台積電、英特爾、韓國三星（Samsung）等，以及日月光投控、艾克爾、中國江蘇長電等，這6家廠商囊括全球超過80%的先進封裝晶圓產能。此外，日本索尼（Sony）、美國德州儀器（TI）、聯電等，也布局先進封裝產能。（編輯：張若瑤）1130406