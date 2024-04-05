晶片價格回升 三星電子估Q1營利年增10倍

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（中央社首爾5日綜合外電報導）韓國科技公司三星電子（Samsung Electronics）今天表示，由於晶片價格回升，預估第一季營利將達去年同期的10倍以上。

三星電子在監管文件中表示，預估今年1月到3月的季度營利較去年同期增加931.3%，達6.6兆韓元（約新台幣1600億元），去年同期營利共約6400億韓元。

韓聯社引用其金融數據公司資料提到，這個預估數字超過平均預期20.5%。

三星還表示，預期第一季銷售也成長11.4%，達71兆韓元。

由於產品價格飆漲，以三星為首的韓國晶片製造商近年營利創新高，但全球經濟放緩對記憶體晶片銷售造成了打擊。

不過，產業觀察機構「世界半導體貿易統計公司」（World Semiconductor Trade Statistics）預估，今年半導體市場將回升並成長11.8%。

市場調查機構Counterpoint Research副總裁夏哈（Neil Shah）告訴法新社，三星整體展望「因智慧型手機市場復甦而走強，推升DRAM（動態隨機存取記憶體）價格」。

三星預期本月底公布最終財報。

路透社提到，台灣本月3日發生規模7.2地震，可能導致半導體供應緊繃。分析師說，記憶體晶片製造商三星與SK海力士（SK Hynix）的價格漲幅可能比先前規劃更大，或許會提高第2季獲利。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1130405