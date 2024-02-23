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日媒：日本擬補助台積電熊本二廠7300億日圓
首頁 / 產經

三星One UI 6.1軟體更新 今年拚逾億行動用戶體驗AI

2024/2/23 12:20
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（中央社記者江明晏台北23日電）三星今天宣布，將釋出One UI 6.1軟體更新，為更多Galaxy裝置注入Galaxy AI應用，目標2024年內，讓逾1億的Galaxy用戶體驗AI應用，推動行動AI普及。

三星搭上AI（人工智慧）浪潮，不只新開賣的Galaxy S24旗艦系列可使用三星推出的雲端AI的應用，三星今天透過新聞稿表示，自今年3月底起，Galaxy S23旗艦系列、S23 FE、Z Fold5、Z Flip5和Tab S9系列旗艦平板，將受惠此波軟體升級。

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三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文表示，這僅是Galaxy AI的開端，三星計劃在2024年內，讓超過1億的Galaxy用戶體驗行動AI應用。

三星說明，除了與Google合作的搜尋圈（Circle to Search）、智慧相片編輯器（Photo Assist）等，更多Galaxy手機用戶可透過Galaxy AI應用獲得溝通層面的應援，其中包括訊息即時翻譯智慧助理、通話即時翻譯等。（編輯：楊蘭軒）1130223

#三星
#盧泰文
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