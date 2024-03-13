美盼強化對中出口管制 韓政府苦惱配合程度

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（中央社記者廖禹揚首爾13日專電）隨著美國政府對中國半導體出口管制措施愈加強化，對各同盟國家的壓力也逐漸提升。消息人士指出，韓國政府可能考慮同盟關係，在「一定程度上」配合管制。

韓聯社報導指出，美國政府在2022年10月發表禁止本國企業向中國出口尖端半導體製造所需設備，之後也向同盟國家施壓，要求對中國採取同樣強度的出口管制措施，起初以荷蘭、日本等同樣擁有優秀設備製造技術的國家為主，去年下半年開始提高對韓國政府的壓力。

據消息人士說法，美國政府甚至已向韓方指明特定企業，要求韓國政府更積極考慮半導體設備對中國出口的問題。也有參與今年2月美國商務部與韓國產業通商資源部會議的人士透露，美方認為韓國可能會成為對中出口管制的漏洞。

消息人士表示，「美國想要的真的很多」，韓國政府雖然了解美國立場，但也必須考慮國家利益，目前非常苦惱是否該全盤接受美國的要求。

韓國企業製造半導體設備技術雖不及美國、荷蘭及日本，但若對主要市場中國進行出口管制，不只設備商，也會連帶影響三星電子、SK海力士等半導體大廠競爭力，讓韓國政府格外慎重；但考慮到韓美同盟關係等因素，消息人士說，韓國政府至少會在「一定程度上」配合美國要求。

也有意見認為，若配合美國政策壓制中國半導體產業成長，長期來看對韓國企業也有利。

同時，韓國半導體業界似乎已開始採取相關因應措施。東亞日報等韓國媒體引述業界人士報導，三星電子與SK海力士在美國實施對中出口管制後，便中斷對中國企業販賣二手設備。

雖然三星及SK海力士均未就此發表官方立場，但韓媒推測，此舉可能是為預防未來管制範圍擴大，希望避免因販賣舊型設備遭列入制裁對象。

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韓國產業通商資源部通商交涉本部長鄭仁教，今天出發前往美國出席韓美自由貿易協定（FTA）共同委員會會議前向媒體表示，由此可以看出企業都正對美國政策各自採取相應措施，對韓國的政策也會是一大啟示。

他也說，韓美政府至今持續就半導體設備出口管制的問題進行協商，但公開具體內容仍為之過早，討論內容包括多邊及雙邊事項，有待充分討論後再視狀況。（編輯：韋樞）1130313