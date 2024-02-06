艾克爾：第1季通訊類淡季明顯 車用工控庫存調整

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）半導體封測大廠艾克爾（Amkor）預估，第1季通訊類產品季節性淡季恐明顯，車用和工控類持續庫存調整，今年資本支出規模約7.5億美元，較去年7.49億美元小增。

艾克爾5日公布去年第4季財報並展望今年第1季營運，艾克爾預期首季營收約13億美元至14億美元區間，若以中間值粗估，較去年同期14.72億美元年減8%，毛利率估約11.5%至14%，力拚較去年同期13.2%持平，單季獲利估800萬美元至4800萬美元區間，拚較去年同期4500萬美元持平，每股稀釋純益估0.03美元至0.19美元。

艾克爾預估，第1季通訊類產品季節性淡季表現可能更明顯，車用和工控類產品持續庫存調整。

展望今年資本支出，艾克爾預估規模約7.5億美元，較去年7.49億美元小增。

觀察去年第4季營運，艾克爾表示，去年第4季營運穩健，單季營收17.5億美元落在原先預估上緣區間，單季獲利1.18億美元，每股稀釋純益0.48美元。

觀察去年，艾克爾指出，表現優於半導體產業水準，去年營收65億美元，年減8%，去年獲利3.6億美元，每股稀釋純益1.46美元。

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從應用來看，艾克爾去年車用和工控項目業績年減4%，不過車用先進封裝業績年成長6%，先進駕駛輔助系統（ADAS）、車用碳化矽（SiC）等封測產品業績相對穩健。

艾克爾去年在運算項目業績年減11%，主要是個人電腦和儲存類產品遇到逆風，不過人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）所需2.5D高階封裝需求大增。至於消費電子類去年業績大減38%，主要是物聯網穿戴裝置應用下滑。（編輯：林淑媛）1130206