日月光擴車用封測 陸廠長電直追上海基地增資到位

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）半導體封測廠積極擴充車用產能，日月光投控22日宣布收購英飛凌（Infineon）在韓國和菲律賓車用封測廠後，中國江蘇長電今天也宣布，上海車規級晶片先進封裝基地，首期增資人民幣15.51億元在22日到位。

長電下午宣布，旗下控股公司長電科技汽車電子（上海）獲中國政府國家積體電路產業投資基金二期、上海國有資產經營有限公司、上海積體電路產業投資基金（二期）等股東簽署的增資人民幣44億元協定，2月5日生效後，首期增資款項人民幣15.51億元，已在2月22日到位。

長電表示，其餘增資款項將根據協定分三期陸續到位，支援長電在上海臨港加速建設首座大規模生產車規級晶片成品的先進封裝基地，客戶涵蓋海內外汽車電子產業。

長電指出，上海先進封裝廠營運後，未來產品涵蓋車用先進駕駛輔助系統（ADAS）感測器、高效能運算（HPC）、車聯網、電驅等車用晶片封測服務，廠區設計以智慧製造和燈塔工廠為目標。

根據資料，長電上海車用先進封裝廠位於臨港產業區，占地超過200公畝，廠房面積約20萬平方公尺，預計2025年上半年設備進廠。

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封測廠積極布局車用產能，日月光投控22日宣布投資超過新台幣21億元，收購車用晶片大廠英飛凌位於菲律賓和韓國的兩座後段封測廠，擴大車用和工業自動化應用的電源晶片模組封測與導線架封裝，預計最快第2季底完成交易。

艾克爾（Amkor）去年車用先進封裝業績較2022年成長6%，ADAS、車用碳化矽（SiC）等封測產品業績相對穩健。根據資料，艾克爾在車用工控晶片封測，主要基地位於韓國、日本和葡萄牙。（編輯：翟思嘉）1120223