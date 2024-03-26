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日經：台灣半導體人才荒 從東南亞學生尋未來人力

2024/3/26 17:13（3/26 17:24 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社台北26日綜合外電報導）日經亞洲（Nikkei Asia）今天報導，隨著出生率滑降恐導致高科技人才不足，台灣已經開始將來自東南亞的外籍生當成重要半導體產業人力來源。

日經指出，台灣新竹市有「台灣矽谷」之稱，位於郊區新竹縣的明新科技大學學生在接受培訓，學習半導體廠房實際使用的設備。

學生還可以前往台積電、日月光和力成科技等領先晶片業者內部實習。

被暱稱為「迷你台積電」的明新科技大學半導體學院，宗旨即在培訓可成為未來雇主立即性資產的專業人士。院內約2300名學生中，近700名來自越南。

一名正在進修碩士課程的23歲越南學生，選擇來台學習台灣領先全球的半導體產業，打算畢業後先在台灣企業工作3到4年歷練一番。

這類計畫反映出台灣科技業者引以為憂的人才短缺問題。明新科技大學半導體學院院長張合指出：「產學必須合作培育人才。」

由於薪資停滯不前，房地產價格攀升，加上其他的壓力，導致台灣數十年來出生率滑降。2023年台灣出生人口約13萬5000人，創下歷史新低，遠低於1990年代的30多萬人。

與此同時，半導體產業搶人壓力有增無減。光是台積電目前一年就要招募超過6000名員工。在生成式人工智慧（AI）和其他科技的進步下，晶片需求預期將持續攀升。

鑑於對半導體產業的依賴程度，台灣政府、企業和教育機構面臨不小的壓力，必須拿出一套獲得人才的長期策略。

而來自東南亞和其他地區的外籍生被視為解方之一。台灣去年宣布一項計畫，擬於2028年前斥資52億新台幣，於2030年前吸引32萬名外籍生，側重在科學、科技、工程和數學等方面。這意味著招生速度將是過去的兩倍。

台灣今年還推出一項新架構，由政府和雇主提供外籍生金援，以換取他們畢業後在台灣就業一段時間。

目標是將國際學生畢業後留台工作比例，從目前的40到50%，提高至70%左右。

東南亞學生是這項計畫的重點。近來的招生計畫已出現在越南、印尼、菲律賓和區域內其他地方，以吸引更多的學生。（譯者：劉淑琴/核稿：陳正健）1130326

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